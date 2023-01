Bruna Linzmeyer não quis renovar com a Globo e revela o motivo

Bruna Linzmeyer revelou que escolheu não renovar o contrato fixo com a Globo e deu a sua explicação: 'Nunca sonhei ser atriz'

A atriz Bruna Linzmeyer (30) abriu o coração ao falar sobre o fim do seu contrato fixo com a Globo. Ela e a emissora não renovaram o contrato de longo prazo, mas podem firmar novas parcerias por obra certa. Depois de brilhar no remake da novela Pantanal, a artista decidiu não renovar o vínculo de exclusividade com a Globo e revelou o motivo.

Em conversa com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Linzmeyer disse que escolheu não renovar o contrato para conseguir fazer outros trabalhos fora da emissora. “Eu nunca sonhei ser atriz. Adentrei esse mundo e tenho carinho pelo ofício, que me proporcionou muitas coisas. A Globo foi mudando o formato de contrato com as pessoas. Esperando que eles não fossem renovar o meu, fui me organizando financeira e emocionalmente, vendo trabalhos no cinema”, afirmou ela.

E completou: “Aí eles vieram com a proposta de renovar e por exclusividade, mas sem ter um projeto fixo para fazer. Fiquei muito lisonjeada. A gente passou alguns meses conversando sobre esse contrato, sobre os 'sim' que eu já tinha dado para o cinema, sobre como poderia conciliar ou não. Tenho projetos autorais que estou desenvolvendo. Eles precisam da minha dedicação, do meu tempo. Então, preferi contrato por obra”.

Bruna Linzmeyer se despede da Globo com recado

Ao anunciar o fim do contrato com a Globo, Bruna Linzmeyer escreveu um depoimento no Instagram para refletir sobre os anos de trabalho na emissora. "Nunca sonhei ser atriz, mas sonhei absolutamente tudo que esse ofício me traz. Mal sabia eu o imenso brilho no coração que ser artista me traria, quantos mundos conheceria, quantas gentes. São 12 anos “de casa”, 12 anos de carteira de trabalho assinada, 9 novelas, 1 série, 2 personagens protagonistas. E todas elas tecem, intrinsecamente, quem eu sou", iniciou ela.

"A Globo é um espaço que me acolhe, que me ensina, que permite cada pequena loucura que permeia a construção de uma personagem. Me faz crescer, me faz melhor, mais esperta, mais crente da importância da minha generosidade, da minha escuta, da minha estranheza. A mágica da televisão tá grudada na minha retina e sempre vou me sentir em casa nessa empresa. Já já estarei nervosa, caracterizada e prestes a entrar naqueles estúdios de novo. Olho pro futuro, animada com o que virá e muito grata pela história que me trouxe até aqui. Uma história que segue sendo escrita", continuou.

"Agradeço imensamente às pessoas com as quais trabalhei, tudo que me ensinaram e a confiança no meu trabalho, pois é o que me permite agora o anseio e a maturidade de seguir múltiplos caminhos. Muito obrigada pela oportunidade de trabalhar, pela dignidade que existe através do trabalho, pelo reconhecimento e pelo futuro que se faz possível a partir de agora. Até já, TV Globo", se despediu Linzmeyer ao finalizar.