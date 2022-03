Bridgerton ganha primeiro trailer oficial com muito drama, romance e clima quente

A Netflix divulgou o primeiro trailer oficial da segunda temporada da série Bridgerton

CARAS Digital Publicado em 09/03/2022, às 13h53

Nesta quarta-feira, 9, a Netflix divulgou o primeiro trailer oficial da segunda temporada de Bridgerton.

A nova sequência de episódios chega na plataforma no próximo dia 25 e garante muito drama, romance e cenas quentes!

Na prévia, podemos ver mais do triângulo amoroso entre Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) e as irmãs Sharma: Edwina (Charithra Chandran) e Kate (Simone Ashley).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Netflix Brasil (@netflixbrasil)

Entenda mais sobre o enredo da segunda temporada de Bridgerton

Impulsionado por seu dever de defender o nome da família, a busca de Anthony por uma debutante que atenda aos seus padrões impossíveis parece malfadada até que Kate e sua irmã mais nova Edwina Sharma chegam da Índia. Quando Anthony começa a cortejar Edwina, Kate descobre as verdadeiras intenções dele e decide fazer tudo o que pode para interromper esta união.

Mas, ao fazer isso, as lutas verbais de Kate e Anthony apenas os aproximam, complicando a situação para ambos os lados. Do outro lado da Grosvenor Square, os Featheringtons dão as boas-vindas ao mais novo herdeiro de sua propriedade, enquanto Penelope (Nicola Coughlan) continua a navegar pela cidade, mantendo seu segredo mais profundo das pessoas mais próximas a ela.