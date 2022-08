Boninho se reúne com Fátima Bernardes, nova apresentadora do 'The Voice Brasil': "Bem-vinda a essa festa"

Nas redes sociais, Boninho celebrou o encontro com a nova apresentadora do reality 'The Voice Brasil'

Boninho(60) se reuniu com Fátima Bernardes(59) nesta terça-feira, 11. Em seu perfil no Instagram, o diretor da TV Globo compartilhou uma foto ao lado da jornalista e celebrou o primeiro encontro oficial com a nova apresentadora do The Voice Brasil.

"The Voice Brasil on! Primeiro e oficial encontro com a nossa família Voice. @fatimabernardes seja bem-vinda a essa festa. Estamos todos muito felizes com a sua chegada. Bora virar as cadeiras #voicebrasil #timeteló #timelulu #timeiza #timegabiamarantos #voz #musica #emoções", escreveu ele na legenda da publicação.

Nos comentários do post, Fátima Bernardes confessou que está muito feliz em fazer parte do reality show. "Você não imagina a minha alegria em estar num projeto tão bacana. Sempre fui fã", afirmou a apresentadora.

Confira a publicação de Boninho com a apresentadora Fátima Bernardes:

Estreia como apresentadora

Fátima Bernardes falou sobre sua estreia como apresentadora do The Voice Brasil. A apresentadora compartilhou um vídeo ao lado dos outros jurados do programa, Michel Teló, Gaby Amarantos, Iza e Lulu Santos, além de Thais Fersoza, que é a apresentadora dos bastidores, e celebrou o novo desafio na TV Globo.

"Olha que incrível vai ser essa décima-primeira edição do #TVB. Não posso estar mais animada pra minha estreia no dia 15 de novembro. Até lá vai ter muita novidade. Muito feliz com meus parceiros @gabyamarantos, @iza, @lulusantosoficial, @micheltelo e @tatafersoza. Que orgulho", escreveu ela na legenda.

