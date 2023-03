Boninho sai em defesa de Carelli, de A Fazenda: 'Basta respeitar'

Diretor do Big Brother Brasil, Boninho não aceita ver crítica contra o diretor de A Fazenda, Rodrigo Carelli, e reage: 'Quero ver quem critica fazer'

O diretor do Big Brother BrasilBoninho surpreendeu os fãs nesta segunda-feira, 13, ao sair em defesa do direitor de A FazendaRodrigo Carelli. Considerados 'rivais' por trabalharem em grandes realities shows em emissoras concorrentes, ele não deixou um fã criticar o trabalho do colega de profissão nas redes sociais e resolveu reagir.

Um internauta alfinetou Carelli ao compará-lo com Boninho. “Comparar o BBB com A Fazenda é até um insulto, afinal Carelli nunca será Boninho”, disse ele. Então, o diretor da Globo respondeu e defendeu o colega de profissão.

"Bobagem, somos profissionais, não podemos julgar projetos diferentes. Com conceitos e dificuldades de cada um. @rocarelli é um ótimo profissional, por isso está fazendo realities há anos. Cada um com suas características. Basta respeitar. Quero ver quem critica fazer, produzir, tocar um projeto assim. Aqui no passarinho é muito fácil fazer um blá-blá-blá! Da um tempo, se olha no espelho e respeita! Quem critica nem pum sabe fazer direito hahahaha", disse ele no Twitter.

Boninho revela ida de Key Alves para reality show no México

O diretor Boninhorevelou a sua decisão sobre qual participante do BBB 23 vai mandar para o reality show La Casa de Los Famosos, que é a versão mexicana do Big Brother. Ele exibiu o visto de Key Alves, que foi eliminada do programa nesta semana.

No seu post, Boninho disse: “Vamos arrumar as malas! @bbb @lacasadelosfamosos”. Por sua vez, Key deixou um comentário no post. “Me voy a México”, disse ela, que, em tradução livre é: “Eu estou indo para o México”.

A dinâmica deverá contar com um um intercâmbio de participantes entre o BBB 23 e o La Casa de Los Famosos. Uma participante daqui vai para o exterior e um participante de lá vai visitar a casa do reality show na Globo.