Boninho admira vídeo de Ana Furtado dançando funk: ''Sempre guerreira''

CARAS Digital Publicado em 27/05/2022, às 14h32

O diretor Boninho (60) mostrou ser fã número um de sua esposa Ana Furtado (48).

Nesta sexta-feira, 27, o marido da apresentadora repostou um vídeo da amada fazendo a coreografia de funk que não pode apresentar no Dança dos Famosos por estar com covid-19 e a encheu de elogios.

"Sempre guerreira, superando tudo @aanafurtado Incrível", escreveu Boninho ao compartilhar o registro da companheira toda caracterizada fazendo a dança em um lugar ao ar livre.

Ana Furtado também compartilhou o vídeo em sua rede social e falou sobre a performance fora do palco. "O funk VEIO AÍ! Na semana no funk do #Dança2022 não pude me apresentar. Com figurino, caracterização e coreografia prontas, o sonho de dançar o funk naquele palco não aconteceu. Mas vocês aqui carinhosamente sugeriram essa gravação. E aqui está!", disse ela.

Nos comentários, os internautas foram à loucura com a famosa. "Diva", elogiaram. "Arrasa demais", admiraram outros.

Ainda nos últimos dias, Ana Furtado e Boninho fizeram uma visita na casa de Faustão (72) em São Paulo.

