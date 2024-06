Bianca DellaFancy comemora papel em Renascer: ‘Estava à minha espera’

Em entrevista à CARAS Brasil, Felippe Souza fala sobre a trajetória da sua persona drag queen Bianca DellaFancy e comemora personagem Janaína em Renascer

Sucesso na internet, a drag queen Bianca DellaFancy, persona do ator Felippe Souza (34), tem expandido o seu público ao dar vida a Janaína na novela Renascer, da Globo. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista fala sobre a transição da internet para a televisão, o sucesso de Bianca DellaFancy e comemora oportunidade em novela: “Eu fiquei muito feliz, era um desejo que só estava em um lugar de sonho mesmo. É aquele tipo de sonho que a gente fica almejando sem pensar que realmente pode ser uma possibilidade, e é extremamente gratificante. É uma felicidade profissional e pessoal. Eu estou galgando novos desafios, e tem sido de grande valia para mim em vários sentidos da minha vida. A Janaína, que veio atrás de mim, felizmente estava à minha espera.”

Youtuber, podcaster, modelo e influencer, Bianca conquistou um público fiel na web e como Janaína, sente que seu alcance está sendo ainda maior: “A novela faz com que eu tenha um alcance de pessoas mais velhas, de 40 anos para cima, que não tenho tanto alcance pela internet e que não se interessa pelo universo drag queen. Não consome muito meu tipo de conteúdo. Então, é muito bom, uma forma de furar a bolha, realmente levar meu trabalho a mais pessoas e fazer com que elas se interessem, de alguma forma, pela minha arte. Não só pela minha, mas também pela de tantos outros que fazem arte drag.” reflete.

Em Renascer, Janaína é a persona drag queen do personagem Jorge e apensar da identificação que existe entre o personagem e o ator, Felippe fala sobre o desafio que é separar a sua história real da história da sua personagem: “A Janaína é uma superstar e quer dominar o mundo. Na verdade, já dominou. O mundo ainda não está nas mãos dela, mas isso é só um detalhe, pois vai acontecer. O maior desafio para dar vida à Janaína é entender que ela é uma ultra drag queen. Eu estou dando vida a uma outra drag, o que é difícil, pois a dificuldade no começo era criar a Janaína separada da minha história pessoal, de Bianca DellaFancy. Por mais que eu tenha me identificado com ela logo de início, me lembra muito a Bianca do começo da carreira. Aquela Bianca DellaFancy que só tinha os sonhos e uma peruquinha na mão, que era de carnaval, e uma certeza de que as coisas iam acontecer, como aconteceram.” conta

E continua: “A minha preparação foi justamente entender essa diferença. Estou fazendo outra drag, por mais que me identifique, não é a Bianca, não é o Felipe, é a personagem. Ele precisa ter a história dele, independente da minha. E o que estiver no roteiro, eu vou ter que interpretar, independentemente de eu fazer aquilo ou não na vida real. Pois é meu personagem, não sou eu. Essa desconexão, por mais conectado que eu esteja, que eu seja com Jorge e Janaína, é um desafio.” finaliza.

O artista ainda fala como está sendo possível realizar o seu trabalho na televisão sem abandonar a Bianca DellaFancy da web: “Não tem sido difícil conciliar as gravações. Minha assessoria e eu temos nosso calendário, e sempre conseguimos marcar os outros compromissos em datas que não tenham gravação. Então, não foi uma dificuldade; muito pelo contrário, toda vez que tem gravação, fico muito feliz e radiante. E continuarei conciliando com minha trajetória na internet. Acredito que uma coisa não anula a outra, muito pelo contrário. Hoje em dia, a internet está aí para auxiliar. Inclusive, divulgamos o que estamos fazendo em outras plataformas, como a televisão.”

Preocupado em fazer a diferença como influencer e ciente do poder da sua representatividade como drag, o artista que atualmente segue com o seu canal no Youtube, Tá Bom Pra Você e tem o seu podcast solo, Quanto Vale Essa História?Além de ter realizado a recente estreia do programa Dando Duro, na DiaTV: “Eu queria que as pessoas se conectassem comigo e me conhecessem de verdade, muito além de uma "boneca do Instagram". Não queria apresentar uma imagem meramente estética; meu desejo era que as pessoas se conectassem comigo, refletissem sobre meus questionamentos e pensassem em muitas coisas sobre elas, sobre a vida e sobre tudo (...) Estar na novela é um patamar ainda maior, permitindo que as pessoas se inspirem na minha arte, no que faço, no que falo e em quem sou. Isso me deixa muito feliz enquanto artista e pessoa, sabendo que o que estou fazendo aqui na Terra tem uma função muito maior do que uma influência vazia ou algo meramente egocêntrico. De fato, estou cumprindo uma missão natural, que é de acalentar as pessoas, ensinar de alguma forma as coisas que aprendi durante a vida e inspirá-las a serem melhores.”