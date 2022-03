Bia Arantes mostra registros dos bastidores de 'Carinha de Anjo': ''Casamento Gucilia''

A atriz Bia Arantes resgatou alguns registros do casamento de Cecília e Gustavo e agradeceu o carinho dos fãs de 'Carinha de Anjo'

CARAS Digital Publicado em 21/03/2022, às 20h36

Bia Arantes(29) encantou os seguidores ao resgatar alguns momentos dos bastidores da novela Carinho de Anjo.

Em seu perfil no Instagram, a atriz publicou registros do casamento de sua personagem, Cecília, com Gustavo, vivido por Carlos Porto (40), e agradeceu o carinho do público que está acompanhando a reprise do folhetim no SBT.

"Tenho recebido muitas mensagens emocionadas e carinhosas falando do casamento #Gucilia em @sbtcarinhadeanjo! Fico muito feliz que toda essa emoção chegue até vocês!", falou a artista sobre o capítulo que foi ao ar no último sábado, 19.

E completou: "Só não podia deixar de compartilhar alguns registros de bastidores mostrando que fora do “gravando” a gente era zero chororô! Tinha muita risada e zoeira… Obrigada pelas mensagens de todos vocês!", completou Bia.

Os fãs amaram a recordação. "A novelinha que veio e conquistou a todos", afirmou uma seguidora. "Eu amo demais", disse outra. "Queria tanto uma segunda temporada", confessou uma internauta. "Essa novela é demais", afirmou mais uma.

Confira os registros da atriz dos bastidores da novela: