Belo faz a sua estreia como ator em nova série

O cantor Belo é escalado para atuar na série 'Veronika' e comemora o novo desafio na carreira

O cantor Belo vai mostrar o seu lado ator em uma nova série. De acordo com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, ele foi escalado para interpretar um policial na série Veronika, do Globoplay.

O artista está fazendo uma preparação para dar o seu melhor na área da atuação e aulas de interpretação com Isadora Ferrite.

“Além de ser o meu primeiro trabalho como ator, é um personagem de um universo totalmente diferente do meu. Seria muito mais fácil interpretar um cara romântico, como eu sou no dia a dia. Mas me identifico com ele em alguns pontos. Sou um cara que saiu da periferia e tive que ser safo para chegar onde eu cheguei”, disse ele à publicação. Inclusive, ele contou que quer emagrecer uns seis quilos antes do início das gravações.

Gracyanne Barbosa fala sobre ter filhos com Belo

Recentemente, a musa fitness Gracyanne Barbosa respondeu uma pergunta sobre a possibilidade de ter filhos com o cantor Belo.“Quando for o momento certo. Momento esse que só cabe a Deus saber...”, declarou ela. Então, Gracyanne refletiu que já tentou planejar o desejo de ter filhos, mas decidiu entregar nas mãos de Deus.

“Antes eu fazia planos, colocava data, tempo, mas depois entendi que tudo acontece no momento certo. E quando Deus achar que é o momento para receber essa benção, será aceito com todo amor do mundo e claro que vou compartilhar tudo com vocês”, afirmou.