Bella Campos choca ao mostrar cômodos da casa luxuosa de dois andares do namorado

A atriz Bella Campos compartilhou em suas redes sociais detalhes dos cômodos da mansão luxuosa de MC Cabelinho; veja!

A atriz Bella Campos (25) que interpreta a personagem Jenifer em Vai na Fé, da TV Globo, chocou os internautas ao exibir detalhes da mansão do namorado, o cantor MC Cabelinho (27) nos bastidores da gravação do Fantástico, que foi ao ar no último domingo, 28.

Por meio dos Stories do Instagram, ela compartilhou um tour feito pela equipe de arquitetura responsável pelo projeto da casa, mostrando os diferentes cômodos da propriedade luxuosa localizada na Zona Oeste do Rio.

Bem espaçosa, o imovel conta com dois andares, tem sauna acoplada à piscina, estúdio de música e jardim. Além da garagem dos sonhos, onde fica estacionada a BMW do amado avaliada em R$ 1 milhão.

Em entrevista para a colunista Patrícia Kogut da Globo, MC Cabelinho revelou que apesar do forte laço com a família, ele prefere ter sua própria independência ao morar sozinho. “Sou ligado, gosto de estar com eles. Mas não moro mais com minha mãe. Converso com as pessoas da minha família, sim. Tenho meu afilhado também, mas decidi morar sozinho”, relatou o astro.

No início da semana, Bella Campos e o namorado MC Cabelinho contaram que vão casarem um dia 13, mas fizeram mistério sobre a data exata da união.

VEJA OS DETALHES DA CASA LUXUOSA DE MC CABELINHO:

MC Cabelinho conta sobre paixão arrebatadora por Bella Campos

Há poucos dias, MC Cabelinho, participou do programa TVZ, do Multishow, e revelou como começou o romance com Bella Campos.

"Na preparação do elenco rola vários exercícios, até para os atores se entrosarem antes das gravações. Tinha um exercício que a professora pedia pra todo mundo andar, e quando parasse, era pra encarar uma pessoa. Quando parei, eu fiquei procurando alguém pra encarar, eu estava sem dupla, e ela também não estava olhando para ninguém. Nós nos encaramos, e eu já olhei ela com outros olhos", disse ele, ao revelar que conheceu a amada durante as preparações da novela das sete, em que interpreta Hugo, e a atriz vive Jennifer.