Bel Moreira, a Raquel de 'Poliana Moça' participa do PoliCast desta terça-feira

A atriz que vive 'Raquel' em Poliana Moça fala sobre a nova fase de sua personagem

CARAS Digital Publicado em 05/04/2022, às 14h16

O 'PoliCast' desta terça-feira, 5, vai receber a atriz Bel Moreira (22), a intérprete de Raquel em Poliana Moça.

Em conversa com os apresentadores Nicholas Torres e Ana Zimerman, Bel fala sobre as diferenças de atuações entre a primeira fase de Poliana e a atual.

Na novela, Raquel vive um momento de transição em todas as áreas de sua vida. A personagem lida com o pai superprotetor, Durval, e a vida na universidade.

No bate-papo, Bel Moreira fala que a principal diferença entre ela e a sua personagem. Segundo a atriz, Raquel é muito introvertida, ao contrário dela. Mas apesar da diferença, a atriz conta que os interesses com gostos artísticos são os mesmos.

- SBT celebra 'Poliana Moça' e promete a melhor novela da emissora

Durante a conversa, Bel revelou um truque que usa para entrar na personagem e lidar com essa mudança de fase da Raquel: "Eu estudei bastante. Tinha uma coisa que eu fiz na primeira temporada que me ajudou muito e eu voltei a fazer, que é o Diário da Raquel. Eu fico escrevendo em primeira pessoa como se fosse ela, o que ela está sentindo e, principalmente para lidar com essas mudanças", contou.

"Querendo ou não, eu cresci com ela. Quando eu entrei na emissora eu tinha 18 anos e ela tinha 15, eu estava no meu último ano de ensino médio e ela estava no primeiro [...] Então eu também estou nessa busca por independência, assim como ela", destacou Bel.

Durante a conversa, Bel também falou sobre sua vida pessoal e os julgamentos nas redes sociais: “Eu passei por isso uma vez, não era fake, era real, só que na época eu achava que não podia assumir a bissexual. Saiu uma matéria que era: ‘Atriz de novela infantil, Isabela Moreira, fica brava porque questionam sua bissexualidade”. E eu lembro que aquilo me deixou nervosa, achava que ia ser demitida, achava que não podia ter uma personagem e eu ser bissexual, achava que uma coisa cancelava a outra. Depois que me assumi e me ligaram para fazer ‘Poliana Moça’, eu falei: ‘vocês sabem que eu namoro mulher, vocês estão de boa? ’ E falaram: ‘O que é isso, garota? A gente é família! ’. Eu me senti aceita, abraçada. O SBT é um lugar incrível de se trabalhar”.

Todo o bate-papo com a atriz Bel Moreira vai ao ar após o episódio de Poliana Moça desta terça-feira, 5, no Youtube, Spotify, Deezer e Amazon Music.