Beca Milano deixa o SBT após 7 anos: ‘Estou pronta para o que virá’

Jurada do Bake Off Brasil, Beca Milano anuncia o fim do contrato com o SBT e quais são seus novos projetos na confeitaria

A chef confeiteira Beca Milano não está mais no elenco fixo do SBT. Depois de 7 anos de parceria, ela anunciou o fim do contrato em decorrência da descontinuidade do programa Bake Off Brasil. Nesta semana, a estrela compartilhou um comunicado para anunciar sua saída da emissora e agradecer pelos anos de trabalho por lá.

Beca iniciou sua carreira no SBT ao entrar para o elenco do programa Fábrica de Casamentos em 2017. Depois, ela ingressou no Bake Off Brasil e no Bake Off Brasil - A Cereja do Bolo. Agora, ela contou que já tem novos projetos. "Vou aproveitar este momento para focar em criação de conteúdo. Recém montamos uma produtora com os melhores equipamentos disponíveis no mercado para captação e edição em 4K. Iremos produzir um piloto que há tempos queríamos gravar e disponibilizar para todas as plataformas", disse ela, que também terá novas edições do seu evento itinerante de confeitaria.

"Em 04/03/2017 entrei no ar pela primeira vez nesta casa tão mágica que me acolheu. E durante todos estes anos, todas as vezes que cheguei na Anhanguera e vi o símbolo do SBT, agradeci a Deus por estar ali. E hoje, com a mesma emoção e o mesmo sentimento de gratidão me despeço desta casa onde fui muito abençoada e vivi momentos inesquecíveis.Foram sete anos de uma jornada repleta de experiências que moldaram não apenas minha carreira, mas também minha essência. Ao conceber bolos grandiosos, repletos de surpresas, testemunhei a alegria nos olhos de inúmeros casais. Conseguimos transmitir uma mensagem de amor que alcançou não apenas milhares de lares brasileiros, mas ecoou pelo mundo", disse ela.

E completou: "Ao ser jurada do Bake Off Brasil: Mão na Massa e revelar todos os segredos das receitas no Bake Off Brasil: A Cereja do Bolo, não apenas degustei sabores incríveis, mas também provei a amizade e a colaboração de uma equipe extraordinária. Vi a vida de centenas de confeiteiros serem transformadas e o poder de realização quando acreditamos em nossos sonhos. Cada desafio foi uma oportunidade de crescimento, e cada vitória, uma celebração coletiva. Ao longo desse período, não apenas construímos uma equipe excepcional, mas também formamos uma verdadeira família. As pessoas do bem que encontrei aqui não foram apenas colegas de trabalho, foram companheiros de vida, fontes inesgotáveis de aprendizado e inspiração. O respeito e a gratidão que carrego por esta casa que me acolheu são imensuráveis".

Por fim, Beca escreveu: "Expresso minha profunda GRATIDÃO a todos que estiveram ao meu lado nesta jornada. Cada um de vocês é um capítulo especial na história que construímos juntos. Agradeço por cada risada, por cada desafio superado e por cada conquista compartilhada. Amo vocês mais do que palavras podem expressar. Em toda minha vida sempre me coloquei inteira e de coração em cada projeto em que estive presente. E é essa mesma dedicação e paixão que carrego comigo para o futuro. Estou pronta para o que virá: inteira e de coração!".

Marido de Beca Milano também saiu do SBT há poucos meses

Marido da confeiteira Beca Milano, o diretor de planejamento artístico e criação Fernando Pelegio deixou o SBT depois de 43 anos de parceria. O fim do contrato dele com a emissora foi anunciado em setembro de 2023 por meio de um comunicado oficial à imprensa.

O profissional decidiu deixar a emissora para seguir novos projetos profissionais e a saída dele foi em comum acordo. No comunicado, ele se pronunciou sobre a decisão. “Foram 43 anos de dedicação a uma casa que me deu tudo. Para sempre serei grato a toda família Abravanel, aos amigos Diretores e artistas, a todos os meus chefes com quem sempre aprendi muito e todos os funcionários que lutaram muito, lado a lado, pelo bem do SBT”, disse ele.

Vale lembrar que Fernando Pelegio começou na TV como office-boy na década de 1980 e logo cresceu profissionalmente. Ele atuou nos bastidores na área de engenharia técnica e câmeras até entrar para a área de criação e produzir vinhetas para programas da emissora. Em 2010, ele se tornou diretor de planejamento artístico.