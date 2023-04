Barbie Ferreira explica motivo verdadeiro por trás de saída de Euphoria

Atriz Barbie Ferreira desabafa ao revelar real motivo que fez ela deixar o elenco da série de sucesso da HBO

Nesta segunda-feira, 3, a atriz Barbie Ferreira (26) participou do podcast Armchair Expert e decidiu revelar o verdadeiro motivo por trás de sua saída do elenco de Euphoria, série de muito sucesso da HBO, protagonizada por Zendaya(26).

A atriz contou que ela e o criador da série analisaram o futuro que a personagem teria dentro da produção, decidindo, então, de forma mútua, que seria melhor chegar ao fim da participação da artista na produção. Barbie ficou duas temporadas no programa, vivendo Kat Hernandez, uma estudante do ensino médio que lutava com sua imagem corporal.

Quando a série retornou para sua segunda temporada, houveram boatos de que seu tempo de tela teria sido reduzido devido a uma tensão com o showrunner, Sam Levinson. Então, o anúncio de que Ferreira não voltaria para uma terceira temporada apenas alimentou ainda mais os rumores.

Porém, Barbie negou que uma discussão com Sam Levinson teria sido o motivo de sua saída precoce da série. “Quando as pessoas me perguntam sobre a segunda temporada, geralmente elas vêm até mim como se eu fosse uma espécie de vítima da segunda temporada e sempre digo: ‘Não, está tudo bem, juro’”, disse a atriz.

“Eu meio que fui sugada para esse drama que nunca pedi para participar e sobre o qual nunca falei. Tenho a ideia de que, se não sair, estou adicionando combustível a ele. Ele ganhou vida própria. Não acredite em tudo que você lê”, pontuou Barbie.

Ela ainda aproveitou para contar que a decisão veio dos dois lados, pois o arco de sua personagem havia acabado. “Acho que não havia um lugar para ela ir. Acho que havia lugares onde ela poderia ter ido. Só não acho que se encaixaria no programa. Não sei se faria justiça a ela e acho que ambas as partes sabiam que eu realmente não queria ser apenas a melhor amiga gorda. Não quero interpretar isso e acho que eles também não queriam”, completou a artista.

Durante a primeira temporada do programa, Kat vive uma jornada de autoconhecimento, se tornando até uma cam-girl menor de idade. Porém, no segundo ano da série, sua história principal foi muito menos interessante, e, de acordo com Barbie, foi reflexo de uma luta para achar uma trama para ela.

“Eu sinto que com a segunda temporada e certas partes dela, senti que foi uma espécie de luta para ambas as partes. Sam, eu… foi uma luta para encontrar a continuação dela. Então, foi realmente muito doloroso de assistir e ver os fãs ficarem chateados”, lamentou Barbie.

Além disso, ela contou que gravar Euphoria durava cerca de nove meses, e não fazia mais sentido, do ponto de vista de sua carreira, desistir de quase um ano para se dedicar às filmagens de uma série em que seu papel se tornava cada vez mais limitado. “Sam escreve sobre coisas com as quais ele se relaciona. Eu não acho que ele se relaciona com a Kat. Eu gosto da Kat, então posso seguir meu próprio caminho. No começo eu pensei: ‘Oh, meu Deus, sou um fracasso. Sou uma perdedora’. Mas realmente tem sido uma boa ideia”, concluiu a atriz.