Bárbara Coelho revela susto ao ser dopada em veículo de aplicativo: ''Falta de ar''

Apresentadora da Globo, Bárbara Coelho, contou sobre episódio assustador que passou em carro chamado por aplicativo

No Encontro desta sexta-feira, 12, a apresentadora Bárbara Coelho compartilhou um episódio assustador que viveu dentro de um carro que chamou por aplicativo.

O veículo havia sido solicitado por ela para fazer uma viagem de sua casa até uma consulta médica. O que ela não imaginava é que dentro do transporte sofreria uma tentativa de dopagem. Sem saber o que estava acontecendo, ela se sentiu um cheiro forte e ficou tonta.

"Preciso alertar outras mulheres que fazem o uso do aplicativo para se locomover. Isso aconteceu na quarta-feira, eu precisava me locomover da minha casa para ir ao médico, uma distância muito curta, quando entrei no carro não senti nada, vi que o carro estava com aspecto ruim", começou dizendo. "Entrei distraída, mas em menos de dois minutos, senti um cheiro forte, no que senti, mandei uma mensagem para minha amiga: 'tem algo estranho acontecendo no meu carro de aplicativo, toma minha localização', um pouco tempo depois comecei a passar mal", falou que logo alertou alguém. Bárbara Coelho conta como se salvou do episódio tenso

Bárbara Coelho então contou mais sobre o que aconteceu no carro. "O motorista mandou uma mensagem pedindo uma cesta básica, foi muito aleatório aquele pedido durante uma corrida. Comecei a ficar muito mal, perder os sentidos, falta de ar e com dificuldade de falar", detalhou.

"Mandei um áudio para o meu marido: 'me espera na porta que estou chegando', um áudio fake. Ele [motorista] me olhou feio pelo retrovisor, assustado com os olhos arregalados me encarando. Pedi para parar no primeiro condomínio e ele falou que minha corrida não tinha acabado. Fui ficando com falta de ar, estava preparada para sair do carro em movimento, mas ele parou e tinha uma banca próximo, pedi ajuda e caí no choro", comentou como se salvou.

