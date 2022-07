Bárbara Coelho mostra bastidores do 'Esporte Espetacular' em homenagem a Léo Batista

O jornalista Léo Batista completará 90 anos na próxima sexta-feira, 22, e foi homenageado no 'Esporte Espetacular'

CARAS Digital Publicado em 17/07/2022, às 14h40

Bárbara Coelho(34) dividiu com os seguidores das redes sociais algumas fotos dos bastidores do programa Esporte Espetacular deste domingo, 17.

A atração esportiva da TV Globo prestou uma homenagem para o jornalista Léo Batista, que completará 90 anos de vida na próxima sexta-feira, 22.

Em seu perfil no Instagram, a apresentadora postou algumas do café da manhã com veterano, e também do bolo de aniversário dele, e contou que no programa relembrariam as melhores histórias da TV.

"Aniversário do Léo Batista na próxima sexta-feira. 90 anos e 75 de TV. Aham, tá errado não. Hoje tem café da manhã reforçado com as melhores histórias da TV brasileira. Eu tô garantindo o rolê. Perde não", escreveu ela, que aparece também ao lado de Lucas Gutierrez (36), o outro apresentador do programa.

Confira os registros dos bastidores do programa Esporte Espetacular: