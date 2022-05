Bailaria rebate críticas após beijar Tierry no 'Domingão'

Parceira de Tierry na Dança dos Famosos, Carla Bruno se pronuncia após beijo durante a coreografia no Domingão com Huck

A bailarina Carla Bruno se pronunciou nas redes sociais sobre a coreografia que fez com Tierry na Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, no último final de semana. Os dois deram um beijão durante a performance e surpreenderam o público.

Assim, ela deixou um recado nas redes sociais para rebater as críticas. “A música fala 'beijar, beijar, beijar', vocês não acharam que a coreografia seria pulando amarelinha, né?”, disse ela.

Logo depois, Carla Bruno comentou sobre ter ido para a repescagem da competição por causa da nota baixa na primeira fase da Dança dos Famosos. “E independentemente de resultado de competição, o que prevalece é a certeza de que só a gente sabe o real valor de entregar e concluir mais uma semana. É tanta coisa que ninguém faz ideia... Sigo com a paz da consciência tranquila, e é isso. Deus sabe de todas as coisas sempre! Obrigada de coração a todas as pessoas lindas que torcem de verdade pra gente”, disse ela.

Conversa no palco do Domingão com Huck

Logo após o fim da coreografia, Luciano Huck comentou sobre o beijo de Tierry e Carla Bruno no palco."Antes da nota, uma analise técnica de Mateus e Karine. Na sua opinião, esse beijo foi técnico ou não foi técnico", disse ele. Então, Mateus Solano, que foi jurado na rodada, respondeu apenas com uma carinha safada.

Em seguida, Huck reforçou: "A música pedia", apoiado por Tierry e sua companheira. Carla disse: "Não sou eu que escolho a música". E Tierry completou: "Mas quem escolheu o beijo foi você. Eu aceitei!".