Atriz vencedora do Oscar, Olivia Colman faz participação especial em nova série da Netflix

Olivia Colman fez uma participação especial ao final do primeiro episódio da nova série "Heartstopper"

CARAS Digital Publicado em 22/04/2022, às 21h23

Com a estreia da nova série da Netflix que está dando o que falar na web, Heartstopper, muitos fãs ficaram surpresos com uma participação especial que acontece ao final do primeiro episódio (então, alerta de spoiler!).

Ao fim do primeiro capítulo da série basada na hq de mesmo nome, é revelado que a mãe de um dos personagens principais é interpretada por ninguém menos que Olivia Colman (48).

Segundo Kit Connor (18), que interpreta o personagem Nick na série, a informação de que a vencedora do Oscar de Melhor Atriz em 2019 faria parte do elenco não foi compartilhada até as gravações.

"Nós passamos a maior parte das gravações sem saber quem iria interpretar a minha mãe. Então, tinha um círculo na lista do elenco e nós pensávamos, 'Quem será? Deve ser alguém bem interessante'", contou o protagonista da nova série em uma entrevista para a revista americana Hello.

O intérprete de Nick ainda contou sobre a experiência de contracenar com Olivia. "Nós filmamos por dois dias. Era realmente só eu e ela, e foi uma experiência absolutamente incrível e esclarecedora. É uma honra para qualquer ator poder trabalhar com uma vencedora do Oscar deste calibre", disse Kit.

Os fãs da série amaram a novidade que a atriz de A Favorita integra o elenco de Heartstopper. "Caramba, a Olivia Colman está em Heartstopper uma das melhores atrizes que existe", comentou uma admiradora. Outra fã adorou a surpresa e escreveu: "E a Olivia Colman como mãe do Nick, eu gritei".

Confira a reação da web com a participação de Olivia Colman em Heartstopper!

ninguém me avisou que a mãe do nick era a maravilhosa Olivia Colman #HeartstopperNetflixpic.twitter.com/h1Mw7VuHe6 — GeorgeAlbuquerque (@Georgealbuquerq) April 23, 2022

E A OLIVIA COLMAN COMO MÃE DO NICK EU GRITEEEEEEI — luisa ◌ (@lightmyluv) April 23, 2022