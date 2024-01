Atriz surda, Beatriz Oliveira quer ser referência na TV: "Diversidade"

"Precisamos falar mais sobre temas como inclusão", declarou Beatriz Oliveira, a Pórcia de 'A Infância de Romeu e Julieta', em entrevista à CARAS

Beatriz Oliveira é a atriz surda oralizada da novela 'A Infância de Romeu e Julieta'. No folhetim do SBT/Amazon, ela interpreta a personagem Pórcia, uma menina inteligente, sonhadora, cuidadosa e empática, que mora com o pai, Fausto (André Mattos).

Quando tinha 17 anos, Beatriz foi diagnosticada com otosclerose - doença degenerativa do osso que forma o ouvido interno -, e começou a perder a audição. Ela passou a utilizar aparelho auditivo e a aprender Libras para se inserir na comunidade surda.

A atriz confessou que foi muito difícil descobrir a doença. "Foi péssimo! Eu sofri muito. O médico que me deu o diagnóstico não foi nem um pouco sensível e deu a notícia de uma forma muito ríspida. Me senti muito perdida, sem saber o que faria depois daquilo. Foi uma das piores sensações que tive porque senti muito medo", relembrou ela em entrevista exclusiva para à CARAS Digital.

Mesmo após o diagnóstico, ela não desistiu do sonho de ser atriz, e antes de conquistar o papel em sua primeira novela, chegou a ser uma das protagonistas do filme 'Escola de Quebrada', protagonizou o curta-metragem 'Lapso', e fez uma participação na série 'Unidade Básica', do Globoplay. Depois, realizou o teste para interpretar a Pórcia, concorrendo com atrizes sem problemas de audição. Beatriz contou que chorou bastante quando ficou sabendo que o papel era dela. "Eu estava na rua quando recebi a notícia, numa estação de trem [Em São Paulo]. Na hora, eu não soube como reagir, só sabia chorar e queria gritar no meio da rua. Foi um turbilhão de coisas passando pelo meu corpo e pela minha cabeça. Uma sensação incrível de medo e de felicidade!", revelou.

A atriz faz parte do núcleo cômico do folhetim, e contracena com Lucas Salles, o Bassanio, seu par romântico, André Mattos, que interpreta Fausto, seu pai, além de Ciro Sales (Vítor), Karin Hils (Gláucia) e Bianca Rinaldi (Vera Monteiro). "Minha interação [com os outros atores] é ótima! O elenco é maravilhoso, as pessoas são muito amáveis e carinhosas umas com as outras lá dentro. Então, a nossa convivência é de família mesmo. Amo esse elenco e sou muito grata por compor esse quadro", afirmou ela. "Essa é minha primeira novela, mas já fiz outros trabalhos para o audiovisual. 'A Infância de Romeu e Julieta' está sendo numa experiência incrível e de muito aprendizado, uma escola mesmo em vários sentidos", ressaltou.

Inclusão no meio artístico

Trabalhando no meio artístico há oito anos, Beatriz, que enfrenta desafios diários por ser uma atriz negra, surda e vinda da periferia, sabe que não há muitas oportunidades para pessoas que fazem parte da comunidade surda.

"Acredito que as pessoas precisam aprender mais sobre um todo, socialmente falando mesmo. Precisamos ter base educacional para entender os demais universos, de pessoas não ouvintes, e de corpos diferentes também. A partir do momento que entendemos essas questões sociais, aprendemos a respeitar a diversidade do outro, e a comunicação em qualquer ambiente fica melhor . Além disso, acho que precisamos falar mais sobre temas como inclusão", analisou.