Atriz que viveu a mãe de Larissa Manoela em novela apoia a atriz: 'Te respeito'

A atriz Malu Galli, que interpretou a mãe da personagem de Larissa Manoela em Além da Ilusão, apoiou a atriz em meio à polêmicas

A atriz Malu Galli demonstrou o seu apoio para a atriz Larissa Manoela após a entrevista dela ao programa Fantástico, da Globo, sobre o rompimento com os pais, Silvana e Gilberto. Malu e Larissa atuaram juntas na novela Além da Ilusão, da Globo, na qual interpretaram mãe e filha. Agora, a estrela relembrou uma foto delas na época das gravações e deixou um recado carinhoso.

Na legenda do post, ela contou que admira a colega de trabalho. “Lari, te admiro, te respeito. Viva você, seu caráter e retidão. Sua alegria, seu amor pela vida e pelas pessoas são contagiantes. Te amo”, declarou.

Nos comentários, mais famosos apoiaram a atriz de 22 anos. Debora Ozório disse: “Lindas! Muito amor”. Gaby Amarantos escreveu: “Ela é tudo. Torcendo por você, Lari”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Malu Galli (@malugalli)

Larissa Manoela abre mão de parte do seu patrimônio milionário

A atriz Larissa Manoela participou do programa Fantástico, da Globo, neste domingo, 13, e falou sobre o seu rompimento com os pais, Silvana e Gilberto. Os três estão em uma disputa por causa da gestão dos negócios e do patrimônio da atriz. De acordo com a reportagem, eles estão em negociação sobre as empresas nas quais são sócios e o patrimônio que construíram ao longo da carreira de 18 anos da artista.

Então, Larissa informou para a reportagem que abriu mão do seu patrimônio de cerca de R$ 18 milhões em prol dos pais. Porém, ela contou que eles ainda não assinaram o distrato sobre as porcentagens em uma das empresas e ela não entende o motivo. Assim, a artista contou o motivo para ter deixado a fortuna para os pais.

“Eu tenho a plena certeza de que o meu caminho vai me trazer grandes conquistas. Eu tenho só 22 anos”, disse ela, que ainda confirmou que não vai até a justiça para ter esse dinheiro de volta. “Não é a minha vontade. Eu tenho a plena consciênica de que essa minha escolha é para dar o conforto necessário para os meus pais”, completou.

Ela ainda comentou sobre a decisão de pesquisar mais sobre os seus negócios. "A partir do momento em que eu fiz 18 anos, eu entendi que era o mínimo saber um pouco do meu negócio. [...] Eu só queria entender como estava a situação financeira que nunca me era apresentada. Eu não sabia o que eu recebia, o que estava sendo pago", declarou

A artista ainda comentou sobre como se sente com o rompimento com os pais, já que perderam o contato nos últimos meses. “Esse momento em que eu me encontro hoje é o mais difícil da minha vida. Essa ferida está cicatrizando. Eles jamais vão deixar de ser meus pais. O que eu posso dizer por mim é que eu tenho esperança de que, no futuro, a gente possa ter uma relação, que é delicada, mas é a nossa história”, contou.