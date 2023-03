Atriz que abandonou Stranger Things já viveu gêmea maligna e adolescente rebelde; relembre

Antes de Stranger Things, atriz viveu vários papéis, de gêmea maligna a adolescente rebelde

Grace Van Dien (26) se pronunciou sobre o caso de assédio que sofreu em um set de filmagens e contou que vai abandonar a carreira de atriz. A atriz viveu Chrissy na quarta temporada de Stranger Things, e ganhou os holofotes depois do papel na série de sucesso. Mas a filmografia da atriz engloba muitos outros papéis diferenciados além da cheerleader com o fim trágico. De gêmea maligna a adolescente rebelde, relembre alguns papéis de Grace Van Dien antes de desistir da atuação:

GÊMEA MALIGNA

No filme Bad Twin, Grace Van Dien interpretou, duplamente, as protagonistas do filme. Intercalando sua interpretações, a atriz viveu as gêmeas do longa, que se mudam para a casa da tia e dão vida a um trhiller psicológico.

ADOLESCENTE REBELDE

Com direito a um filme de autodescoberta, Grace Van Dien estrelou o filme Lady Driver em 2020. Ela deu vida à protagonista Ellie Lansing, uma dolescente rebelde que embarca sozinha em uma jornada pela estrada para descobrir o mundo e se conectar com suas origens.

PRINCESA

Em uma adaptação da clássica história da Bela Adormecida, a atriz viveu a própria princesa que fura o dedo na roca de fiar no filme de mesmo nome. Apesar de não ser uma produção da Disney, o longa mergulha no universo fantasioso dos contos de fadas e não foge da clássica trama.

ESTUDANTE DE ELITE

Grace Van Dien também foi uma das estrelas principais de Greenhouse Academy, série adolescente da Netflix. Interpretando Brooke Osmond, uma estudante de um internato de elite, Grace Van Dien fez parte de uma turma de jovens atores para compor o elenco da série de 2017.

CHEERLEADER

EmStranger Things, a atriz interpretou a cheerleader e estudante do ensino médio Chrissy, uma das primeiras vítimas do vilão Vecna na série. Com começo e fim na quarta temporada, Grace Van Dien não deve retornar para novos episódios, muito menos para o cinema, depois de se pronunciar sobre o abandono da carreira de atriz após ter sofrido um caso de assédio em um set de um de seus últimos longas.