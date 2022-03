TV / TAPETE VERMELHO!

A atriz Laverne Cox irá comandar a transmissão do tapete vermelho do Oscar 2022 neste domingo

Laverne Cox, que fez sucesso atuando na série Orange Is The New Black, vai comandar o tapete vermelho do Oscar 2022 neste dia 27

CARAS Digital Publicado em 24/03/2022, às 18h11