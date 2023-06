Atriz de Todas as Flores, Heloísa Honein arranca suspiros em fotos de biquíni

Heloísa Honein, que interpreta a Brenda na novela Todas as Flores, posa de bruços e exibe bumbum turbinado na beira da piscina

A atriz de 24 anos, Heloísa Honein, que interpreta a Brenda na novela Todas as Flores, da Globo, presenteou os fãs no início desta semana, ao exibir toda a sua boa forma e sensualidade nas redes sociais. Desta vez, a estrela ostentou suas curvas impecáveis ao posar apenas de biquíni.

Dona de silhuetas desenhadas, a artista esbanjou boa forma ao surgir de bruços enquanto renovava o bronzeado na beira de uma piscina no Rio de Janeiro. Se não bastasse, Heloísa derreteu os seguidores com o seu olhar sensual e ainda colecionou elogios ao deixar o bumbum turbinado em evidência. "Sensualizando em decúbito ventral", declarou ela na legenda da postagem.

Seguidores ficaram babando nos comentários. "MUSA DO VERÃO OUTONO INVERNO!", escreveu uma. Outro elogiou: "Nem mesmo a Marvel consegue criar algo tão divino como sua beleza!". Um terceiro se declarou: "Você é linda demais".

VEJA A POSTAGEM DE HELOÍSA HONEIN:

Uma publicação compartilhada por Heloísa Honein (@heloisahonein)

Atriz se pronuncia após ser apontada como affair do ex de Jojo Todynho

Recentemente, a atriz Heloisa Honein - que está no elenco da novela Todas as Flores, do Globoplay - rompeu o silêncio após ser apontada como affair do militar e ex da cantora, Jojo Todynho. Por meio de sua assessoria de imprensa, ela negou qualquer envolvimento com Lucas Souza.

"A assessoria de imprensa da atriz Heloísa Honein esclarece que não tem fundamento a notícia que envolve o seu nome ao do ex-marido de Jojo Todynho. Esclarece ainda que, Heloísa Honein até ver seu nome envolvido em tal disparate se quer tinha conhecimento da existência de tal pessoa. A atriz encontra-se solteira e focada em seu personagem Brenda da novela Todas as Flores, da GloboPlay", informou a equipe dela ao site Quem.