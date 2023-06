Atriz de Terra e Paixão, Valéria Barcellos revela que já foi esfaqueada

Intérprete da Luana na novela Terra e Paixão, Valéria Barcellos revela momentos desafiadores em sua vida

A atriz Valéria Barcellos, que interpreta a Luana Shine na novela Terra e Paixão, da Globo, contou que já foi esfaqueada em uma rua de Porto Alegre após uma apresentação. Em participação no programa Encontro, ela contou que o momento inesperado aconteceu no ano passado quando um homem se aproximou para ofendê-la e a atingiu com uma facada nas costas.

“Foi um período em que repensei muito a minha vida, e pensei se estava até valendo a pena sair na rua. Mas eu não fiquei quieta, fui lá e denunciei. Meninas, nunca fiquem quietas, sempre denunciem. Depois disso, muitas outras coisas aconteceram. Então, desistir não é nunca uma opção para mim”, disse ela.

Em outro momento, ela contou que também já foi diagnosticada com um câncer, chamado Sarcoma de Kaposi, em 2018. “O câncer de longe não foi o maior problema que aconteceu na minha vida. Para o câncer a gente tem quimioterapia, tem radioterapia, tem tratamento. Para o preconceito, infelizmente não tem um remédio”, disse ela, que ainda brincou: “Fiquei careca, mas não fiquei burra”.

Confira o resumo da novela Terra e Paixão no período de 7 a 10 de junho:

Capítulo 27 - Quarta-feira, 7 de junho

Aline se recusa a negociar o uso da água com Antônio. Aline pensa em voltar a dar aula na escola para suprir as necessidades da casa. Franco explica para Antônio que não é possível iniciar o processo de leilão das terras de Aline. Jurecê diz a Yandara que ela deve deixar a aldeia. Antônio se emociona ao ver Caio no túmulo de Agatha. Aline impõe que Antônio lhe peça perdão de joelhos para negociar a água com o produtor.

Capítulo 28 - Quinta-feira, 8 de junho

Antônio se nega a se ajoelhar na frente de Aline e humilha Daniel. Irene comenta com Gladys que Antônio não gostará de saber que Aline voltará a lecionar na escola. Luigi fica sabendo por Cacá que Berenice comprou o colar de Gladys. Elias se inscreve na academia de Odilon para treinar. Luigi pede a Kelvin que consiga reaver para ele o colar que está com Berenice. Elias pega o dinheiro de Mara. Gladys não aceita Aline na escola. Irene manda Petra ficar próxima de Caio para conhecer detalhes da produção. Franco nega a Aline um prazo maior para pagar o empréstimo. Caio encontra Aline.

Capítulo 29 - Sexta-feira, 9 de junho

Aline não aceita o dinheiro que Caio oferece à professora. Antônio dá orientações a Ramiro com a intenção de forçar Aline a lhe fornecer água. Gentil convida Mara para morar em sua casa. Graça inventa uma desculpa para justificar a Tadeu por que não está usando o colar que o marido lhe deu. Ramiro e um capanga observam João brincar do lado de fora da casa de Aline. Anely flagra Enzo pegando seu laptop. Enzo chantageia Anely. Ramiro sequestra João. Caio afirma a Marino que João foi raptado.

Capítulo 30 - Sábado, 10 de junho

Ramiro pede ajuda a Kelvin para ter um álibi. Caio acusa o pai de estar por trás do sumiço do João e Irene aproveita a reação de Antônio para enaltecer os filhos. Lucinda se tranca no quarto para se proteger de Andrade. Daniel pede a Graça um ultrassom. Marino diz a Aline e Jonatas que não tem como acusar Antônio do sequestro de João sem evidências. Antônio reage quando Daniel pergunta se o pai está envolvido no sumiço de João. Ruan avisa a Ramiro que Caio está à procura do capanga. Aline pergunta a Antônio se ele quer negociar a soltura de João em troca da água.