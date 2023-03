Atriz de “Stranger Things” abandona carreira após ser vítima de assédio: “Chorei”

A atriz da série “Stranger Things” Grace Van Dien comentou em live que decidiu dar uma pausa em sua carreira por conta de assédio sexual que sofreu

Nesta última quinta-feira, 9, a atriz Grace Van Dien (26) chocou a web ao revelar que deu uma pausa em sua carreira por conta de assédio sexual que sofreu. A artista ficou conhecida por seu papel como Chrissy na quarta temporada da série Stranger Things, da Netflix.

Em uma live na plataforma Twitch, Grace desabafou sobre o assédio que a fez querer parar com seus trabalhos como atriz. “Decidi recusar projetos de atuação e fazer mais lives. O fato é que, nos últimos projetos em que trabalhei, não tive as melhores experiências”, começou relatando.

Grace, então, contou sobre o assédio que sofreu sem citar nomes: “Em um dos meus últimos filmes, um dos produtores... Ele contratou uma menina com quem ele estava ficando e fez ela perguntar se eu faria um ménage com eles. E, tipo... Esse era meu chefe”.

“Eu não [fiz] e chorei, fiquei muito chateada”, ainda relatou a atriz, que trabalhou nos primeiros episódios da mais recente temporada de Stranger Things.

A intérprete de Chrissy ainda comentou sobre a decisão de fazer lives: “Com o streaming, eu escolho com quem saio, com quem falo, etc. [Me perguntam] ‘Como o streaming é melhor para sua saúde mental?’. Eu posso ficar dentro da minha casa e jogar videogame e não tenho meu chefe pedindo para fazer sexo com ele. É assim que é melhor para a minha saúde mental”.

Por fim, Grace comentou que não abandonou totalmente a atuação e que pretende fazer projetos próprios: “Estou desenvolvendo meus próprios projetos e espero que alguém decida financiá-los, porque eu posso controlar meu próprio set e não vou pedir para meus atores dormirem comigo, então isso é legal, certo?”.

A streamer também se manifestou pelo Twitter sobre novos trabalhos que podem vir: “Enquanto vou ficando mais velha, minhas prioridades de trabalho estão mudando. Estou esperando pelos projetos certos/pessoas certas para trabalhar. É bom se sentir calma”.

as i get older, my work priorities are changing. i'm waiting for the right project/the right people to work with. 🎥🤍 it's nice to feel calm. — Grace Van Dien (@GraceVanDien) March 9, 2023

#StrangerThings star Grace Van Dien says she’s focusing on Twitch streaming instead of acting after a producer asked her for sexual favors. pic.twitter.com/rIZh713u9H — Pop Crave (@PopCrave) March 9, 2023

“Abusivo”

Taís Araújo (44) relatou em recente entrevista à revista Piauí sua experiência na novela “Xica da Silva”, onde começou a atuar com apenas 17 anos.

A artista relembrou a relação com o diretor da produção, Walter Avancini (1935 – 2001): “O Avancini era genial. Muito do que sei de comprometimento e disciplina, aprendi com ele. Mas era extremamente abusivo”.