Atriz de Renascer, Galba Gogóia revela reação de fãs após viralizar

Em entrevista à CARAS Brasil, Galba Gogóia comemorou a repercussão positiva de seu trabalho em Renascer e revelou reação de fãs da novela

Galba Gogóia (29) tem vivido uma realidade completamente diferente da que estava há alguns meses atrás. Destaque na novela de Renascer, com a personagem Natasha, a atriz contou à CARAS Brasil que tem sido parada nas ruas desde que as cenas das amigas de Buba começaram a surgir na trama de Bruno Luperi, na TV Globo.

"Está sendo muito legal. A gente acompanha tudo o que estão falando, as pessoas me marcam e vieram novos seguidores que não me conheciam. Eles entraram pela coisa da novela, então é muito gratificante ver que estamos agradando", diz ela, que também atua como roteirista em diversas produções nacionais.

Criada especialmente para o remake, a personagem Natasha chega com o objetivo de humanizar a trama de Buba, que na versão original era vista como exótica e apenas abordando as dores de uma pessoa LGBTQIAP+. Agora, em 2024, Buba é uma mulher muito bem resolvida e tem amigas cheias de alegria, dispostas a mostrar uma realidade cativante.

"Outro dia eu fui no shopping com a Gabi Lohan, porque somos vizinhas e amigas pessoais, e muitas pessoas falaram com a gente, vieram tirar fotos. É engraçado também porque uma pessoa diz que é da novela, aí uma outra do lado que nem vê novela chega e pede para tirar uma foto com você também", se diverte a atriz. "Então, tem sido muito legal, muito gostoso viver isso. Estamos torcendo para que isso abra mais espaços", comemora.

Galba conta que entrar para a novela global tem sido a realização de um sonho de criança, que acabou lhe rendendo momentos de pura emoção. "Eu amo o universo, porque eu realmente sou apaixonado. Então, quando rolou, foi uma realização de um sonho mesmo, porque eu sempre sonhei em fazer. E aí, quando eu fui convidada, fiquei muito emocionada", finaliza ela, que no próximo ano estará na série Capoeiras, do Star+.