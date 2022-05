Atriz de 'A Escolha Perfeita' revela o que a fez emagrecer: ''Me inspiraram a ficar mais saudável"

Rebel Wilson, atriz de 'A Escolha Perfeita', revela o que motivou a procurar uma vida mais saudável

Redação Publicado em 18/05/2022, às 12h14

A atriz Rebel Wilson (42), conhecida por seu papel em A Escolha Perfeita (2012), é a capa da nova edição da People e, em entrevista, admitiu que a sua vontade de se tornar mãe a motivou a perder peso.

De acordo com a apresentadora, em 2019 ela passou em consulta com seu médico de fertilidade, e ele disse que ela teria uma chance muito maior de colher e congelar seus óvulos se emagrecesse.

Rebel Wilson revela o que a motivou emagrecer e ter uma vida mais saudável:

"Ele me olhou de cima a baixo e disse: 'Você teria melhor resultado se fosse mais saudável. Fiquei surpresa. Pensei: 'Oh Deus, esse cara é tão rude.'", relembrou ela."Ele estava certo. Eu estava carregando muito peso em excesso. É quase como se eu não pensasse em minhas próprias necessidades. Eu pensei nas necessidades de uma futura criança que realmente me inspiraram a ficar mais saudável", explicou ela a revista norte-americana.

A atriz, que também tem síndrome do ovário policístico, que pode afetar a fertilidade, embarcou em uma rotina mais saudável em 2020 e acabou perdendo mais de 35 quilos. "Não era um objetivo chegar a um certo peso. Era apenas sendo a versão mais saudável de mim mesma", apontou ela.