Atriz de Bridgerton deixa elenco da série e Netflix anuncia substituta

Devido ao conflito de agendas, a atriz precisou deixar o elenco da série Bridgerton

A segunda temporada de Bridgerton estreou na Netflix em março deste ano, e mesmo com todo o sucesso da série, os fãs sentiram falta da personagem Francesca Bridgerton, vivida por Ruby Stokes. Devido ao conflito de agendas, a atriz precisou deixar a série.

Após o lançamento dos novos episódios, o showrunner Chris Van Dusen revelou em entrevista ao TV Line que a personagem teria maior participação na série, no entanto, os planos foram mudados após Stokes ser escalada em Lockwood & Co, outra aposta do streaming, e conseguir gravar apenas três episódios.

"Eu amo a Francesca, mas nós a perdemos no meio da segunda temporada. Depois de esgotar todas as outras opções, ela infelizmente teve que sair por motivos além do nosso controle. Talvez a terceira temporada dê certo", afirmou ele.

A substituta

Quem assumirá o papel de Francesca será Hannah Dodd. A atriz já integrou o elenco de Eternos, da Marvel, Me Encontra em Paris, da Disney+ e também está em Enola Holmes 2, da Netflix.

A personagem, vale dizer, ainda é um mistério na produção. Nos livros, a sexta filha dos Bridgerton se destaca dos irmãos quando se trata dos assuntos da alta sociedade. Ela também tem um humor seco e pragmático.

Na primeira temporada, quando ainda era interpretada por Ruby Stokes, Francesca teve apenas duas aparições, quando visitou sua tia em Bath, cidade no interior da Inglaterra.

Vale dizer que Bridgerton já foi renovada para a terceira e a quarta temporada, todas inspiradas nos livros de Julia Quinn. As obras dão destaque especial para cada um dos filhos, e se a produção seguir acompanhando a cronologia, a próxima temporada mostrará a vida amorosa de Benedict Bridgerton (Luke Thompson), que se apaixona por Sophie, a filha ilegítima do Conde de Penwood.