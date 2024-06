Atriz da Globo interrompeu carreira para ser vereadora

Atriz que estreou como protagonista na Globo em 1967, interrompeu a carreira para ser vereadora no Rio de Janeiro; Relembre

Neuza Amaral foi um grande nome da televisão brasileira, falecida em 2017, aos 86 anos, a atriz deixou boas obras nas telinhas e um mandato de vereadora, que a afastou das novelas durante o período de 1986 a 1992.

A sua estreia na televisão foi em 1957, na TV Record, com a série A Mansão dos Daltons, mas foi em 1967, após alguns outros trabalhos, que Neuza ficou conhecida como uma consagrada atriz brasileira ao estrear como a protagonista Rebecca na trama A Sombra de Rebecca, da Globo.

A atriz somou em sua carreira entre novelas, séries e especiais, cerca de 50 produções, 20 longas-metragens e 16 peças teatrais. Além de ter realizado um trabalho como locutora e atriz de radionovela. Entre as novelas de maior sucesso da artista estão as primeiras versões de Irmãos Coragem e Selva de Pedra, além de Os Ossos do Barão, da Globo.

Quando foi eleita vereadora do Rio de Janeiro-RJ, se afastou gradativamente dos trabalhos na televisão e fazia apenas algumas participações. A atriz e ex-vereadora também trabalhou como controladora geral da cultura no município de Araruama onde passou seus últimos dias de vida.

Confira alguns trabalhos da atriz na televisão: