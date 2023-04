Atriz da Globo decidiu abandonar a fama após julgamentos da família: 'Opostos'

Sucesso nos anos 1980, Maria Helena Dias deixou carreira na Globo e passou a viver reclusa

A atriz Maria Helena Dias se destacou bastante como a personagem Carmen, uma mulher batalhadora e uma das sete protagonistas de Elas Por Elas (1982), trama da Globo. Apesar do sucesso nos anos 1980, a artista não seguiu a carreira e optou por viver reclusa, longe da fama e dos holofotes por julgamentos de sua família.

Musa da Globo , ela começou sua carreira em 1964, na extinta TV Tupi. Antes disso, ela já havia atuado em peças teatrais, teleteatro e filmes. No entanto, ela revelou que desde o início de sua carreira recebeu julgamentos vindos de sua família por optar seguir a carreira no mundo das artes.

"Para a minha família, fui uma espécie de 'ovelha negra' no início. Para o pessoal de teatro e TV, sou muito equilibrada. E é natureza. São polos bem diversos, opostos. Sou de família tradicional paulista, quatrocentona, em que minha mãe foi um caso à parte. Sempre me ajudou a decorar meus textos e me deu total apoio. Até hoje, é a ela que recorro quando preciso", contou, ao jornal O Globo.

Leia também:Atriz da Globo celebra decisão da Justiça sobre assassinato do pai

Foi na década de 1970 que a artista passou a trabalhar em novelas da Globo. Além de Elas Por Elas, ela atuou em tramas como Pai Herói (1979), Água Viva (1980), Ciranda de Pedra (1981), Tieta (1989), Rainha da Sucata (1990), Fera Ferida (1993) e A Próxima Vítima (1995).

Em 1996, após a novela Anjo de Mim, também exibida na TV Globo, Maria Helena Dias decidiu que seria a hora de dar uma pausa em sua carreira. Ela voltou a atuar novamente apenas 10 anos depois, também na emissora, na novela Cobras e Lagartos (2006). Sua última participação em uma produção na televisão foi no ano seguinte, em 2007, em um episódio de Carga Pesada.

Atualmente, a artista tem 88 anos e vive reclusa no Rio de Janeiro. Maria Helena Dias mora em um apartamento, distante dos holofotes e da fama que sua carreira proporcionou. Ela foi casada duas vezes, porém, não teve filhos.