Atores de 'Temporada de Verão' revelam se são parecidos com seus personagens na série

Giovanna Lancellotti, André Luiz Frambach, Gabz e Jorge López contam para a CARAS Digital sobre Catarina, Miguel, Yasmin e Diego

Isabela Thurmann Publicado em 24/01/2022, às 16h27

Temporada de Verão, o mais novo seriado brasileiro da Netflix, já está no ar!

Os oito episódios que mostram a rotina do staff que trabalha em um resort paradisíaco foram ao ar na última sexta-feira, 21, e já conquistou o público.

Giovanna Lancellotti (28), André Luiz Frambach (24), Gabz (22) e Jorge López (30) contaram um pouco para a CARAS Digital sobre seus personagens na trama.

Em certo ponto, cada um deles se identificou um pouco com as vidas que interpretaram durante os 7 meses de gravação. E, todos eles revelaram que aprenderam com seus respectivos papéis.

Frambach começou dizendo: “O Miguel, assim como o André, a gente é muito livre. Eu gosto muito da natureza. Sempre que eu tô em casa, muito tempo preso, eu me sinto enjaulado, eu preciso ir pra praia, ir pra cachoeira, preciso respirar, preciso estar em um ambiente aberto. Eu preciso estar com os meus amigos, estar com a minha família. Eu sou muito como o Miguel, de abraçar as pessoas”.

“E, o que o Miguel me trouxe que eu não tinha foi esse senso de tocar a vida, de sempre achar um ponto positivo em tudo que a gente faz. Eu não sei o que seria do André sem a mãe e com o pai muito doente, que é o caso do Miguel. Então, ele me trouxe esse senso de ‘apesar das coisas ruins’, a gente precisa seguir em frente e achar um lado positivo”, revelou o gato, que já foi apontado como affair de Larissa Manoela (21), em seguida.

“Bom, eu também sou muito boa no skate! Mentira, não sou!”, brincou Gabz quando chegou sua vez de responder. Depois, falou sério: “O que eu acho que eu tenho muito de parecido com a Yasmin, é que eu também sou uma menina que eu tenho muita atitude, eu também falo muito o que eu penso, eu também carrego muito comigo a minha identidade. Eu não consigo não pensar nos meus, não pensar nas injustiças que acontecem, independente da onde eu esteja”.

De uma maneira muito interessante, a artista pontuou que aprendeu uma coisa não só ‘com’ a sua personagem, mas, ao mesmo tempo que ela: “Só que eu acho que o que eu aprendi com a Yasmin, eu aprendi junto com ela: a gente tem o direito a ter os prazeres da vida”.

“A gente sente uma culpa de estar ocupando posições de poder e aproveitando os prazeres da vida, porque a gente tem muita responsabilidade e tem muita gente pra defender. Mas, eu aprendi com a Yasmin que a gente merece isso. A gente merece pensar um pouco na gente e isso não vai tirar a nossa identidade”, afirmou.

Lancellotti não acha que ela e a protagonista são parecidas. “Eu acho a Catarina bem diferente de mim. Tem as suas semelhanças, por exemplo: eu me identifico com os looks dela, eu amaria roubar aquele guarda-roupa inteiro!”, falou em meio a risadas.

“Eu também acho que ela é meio múltipla. Ela é patricinha, mas quando ela está pra fazer as paradas aquáticas, ela vai de cabeça. Quando ela quer ajudar o Diego, ela vai e ajuda de verdade. Tudo que ela se propõe a fazer, ela leva a sério. A partir do momento que ela quis integrar aquele staff, ela ficou ali e começou a trabalhar de verdade, ela não fingia que trabalhava. Eu gosto desse lado da pessoa que, quando se propõe a fazer alguma coisa, dá o seu melhor, independente se é algo que você vai fazer o resto da sua vida ou é temporário. Eu sou bem assim também”, admitiu em seguida.

A namorada de Gabriel David (23) apontou uma principal diferença entre as duas: “Mas, no lado das diferenças: eu acho ela uma pessoa mais egoísta do que eu. Eu sou uma pessoa que pensa muito no outro, eu penso até demais às vezes, eu deixo até as minhas vontades de lado por medo do que vão achar e a Catarina não”.

O ator chileno foi mais direto. “Eu e Diego temos muitas coisas em comum, como o ‘lançar-se a vida’, de ir pra frente, de se aventurar, de viver experiências. A gente compartilha isso de viver a vida como uma aventura, de improvisar, de viver o presente”, contou em primeiro lugar.

Depois, falou um pouco sobre o personagem: “Diego tem um conflito com seu passado, com seu irmão, uma perda familiar que é difícil de superar, nisso a gente não se parece”. “Somos positivos, honestos e simples, e nos diferenciamos porque ele é um pouco mais introvertido, ele é mais cauteloso, sente mais do que diz e isso não acontece comigo”, acrescentou ao final.

Os atores também falaram um pouco sobre como é estar em uma série brasileira na plataforma de streaming.

“Eu tô esperando a minha produção da Netflix internacional, eu queria deixar isso claro!”, brincou Giovanna, que estrelou Ricos de Amor.

Já André, que participou de Modo Avião, disse: “[Temporada de Verão] foi a primeira série que eu fiz, então foi muito especial. Acho que a Netflix traz pra gente esse mundo globalizado de fato, onde a gente se vê falando várias línguas, se vê passando no Brasil, no Chile, na Espanha, na Itália, é tudo ao mesmo tempo e tudo muito misturado. É gostoso demais saber que a gente tá numa série brasileira, espalhando pelo mundo a nossa cultura, a nossa realidade, a forma que a gente fala e a nossa linguagem”.

Confira o teaser de Temporada de Verão, nova série brasileira da Netflix com Giovanna Lancellotti, André Luiz Frambach, Gabz e Jorge López: