Atores de Stranger Things aproveitam passeio turístico por São Paulo

Joseph Quinn e Jamie Campbell, os atores de Stranger Things, visitaram lugares turístico em São Paulo

CARAS Digital Publicado em 07/07/2022, às 17h43

Nesta quinta-feira, 7, Joseph Quinn e Jamie Campbell, os atores de Stranger Things, aproveitaram um passeio turístico pela cidade de São Paulo.

Os intérpretes de Eddie e Henry/Um/Vecna passearam pelo bairro da Liberdade, pela Galeria do Rock e pela Avenida Paulista.

Na Liberdade, os artistas se encontraram com uma fãs vestida de Eleven, personagem de Millie Bobby Brown; na Galeria, eles posaram com vinis em frente ao local; já na Avenida Paulista, eles se deliciaram com um cachorro-quente vegano.

"O Vecna (@bowerjamie) e o Eddie (@josephquinn) cansaram de Hawkins e vieram pro outro mundo invertido (São Paulo) dar um rolêzinho", disseram nas redes.

Vale lembrar que os atores estão no Brasil para promover a quarta temporada de Stranger Things e, inclusive, foram entrevistados por ninguém menos que Gil do Vigor.

CONFIRA AS FOTOS DOS ATORES EM SÃO PAULO