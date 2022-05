Atores adiantam o que os fãs podem esperar da 4ª temporada de Stranger Things: ''Lágrimas''

Direto do red carpet, atores celebram a estreia da 4ª temporada de Stranger Things e adiantam o que os fãs podem esperar dos novos episódios

Redação Publicado em 16/05/2022, às 11h30

Após muita espera - e ansiedade -, a 4ª temporada de Stranger Things finalmente está prestes a estrear na Netflix. E para dar início ao novo ciclo da produção, aconteceu em Nova York, no último sábado, 14, a première mundial da série.

No evento, estava presente David Harbour, que estava acompanhado por sua esposa, a cantora Lily Allen, e o resto do elenco principal como: Winona Ryder, Maya Hawke, Matthew Modine, Caleb McLaughlin, Finn Wolfhard, Sadie Sink, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Charlie Heaton, Natalia Dyer e Joe Keery.

Marcando presença no tapete vermelho, o repórter brasileiro Renan Botelho conversou com uma parte do elenco, que falou abertamente sobre as expectativas para a nova temporada, os momentos mais marcantes dos novos episódios e mais.

David Harbour, o xerife Jim Hopper na produção, por exemplo, contou que não teve muitos momentos felizes na nova temporada por conta da situação do seu personagem na nova remessa de episódios: "É estranho, meu momento favorito nos bastidores da temporada não foram nem um pouco felizes. Hopper está em um momento terrível e ele enfrenta coisas terríveis, então tiveram momentos em que a temperatura estava -20º na Lituânia e eu precisei correr descalço na neve por uns 90 metros e isso foi tão dolorido e ainda assim é uma das lembranças mais vívidas da incrível alegria cinemática de fazer esta série", contou ele.

Já Gaten Matarazzo, o Dustin Henderson na série, celebrou a emoção de estar de volta após a pausa devido à Covid-19: "Eu não posso dar muito spoilers, é claro, mas acho que a minha cena favorita foi voltar, o primeiro dia de gravação após voltarmos da nossa pausa pela Covid-19. Não saber quando íamos voltar para uma série que amamos tanto foi devastador e poder finalmente voltar. Foi um respiro de ar puro e muito emocionante", disse.

Além do mais, a nova temporada da série criada pelos irmãos Matt e Ross Duffer, apresentará novos personagens, entre eles Murray Bauman, que será um fiel parceiro de Winona Ryder, a Joyce Byers, mãe de Will Byers na produção. "Meu momento favorito foi realmente a experiência de ser uma dupla de ação e comédia com Wynona Rider. Foi incrível, sabe? Ela é alguém que eu idolatro", completou ele.

Não podendo dar muito spoiler sobre o que está por vir, Sadie Sink e Maya Hawke, a Max e Robin Buckley, adiantaram que terá muitas emoções: "Lágrimas, risos. Lanternas, muitas lanternas. Eram lanternas por todos os lados.", brincaram elas.

A 4ª temporada de Stranger Things estreia dia 27 de maio na Netflix.