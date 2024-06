Ator veterano foi candidato a prefeito e vereador e nunca ganhou

Relembre Turíbio Ruiz, ator que tentou apostar na vida política se candidatando a prefeito e vereador, mas nunca foi eleito

Ator de diversas obras no rádio e na televisão, Turíbio Ruiz (89), falecido em 2020, em decorrência de um acidente vascular cerebral, também foi radioator, apresentador, locutor, dublador e candidato a prefeito por uma vez e a vereador por duas vezes, porém nunca foi eleito.

O ator, nascido em Poá, no interior de São Paulo, foi engraxate aos 12 anos de idade, e, mais tarde, aproveitou a sua voz grave que chamava atenção de pessoas próximas, para trabalhar em um serviço de alto-falantes em sua cidade, momento em que implantou o radioteatro neste formato único.

Turíbio foi locutor na Rádio Marabá e em São Paulo, e após muitas negativas em emissoras de rádio, conseguiu o seu primeiro papel na Rádio São Paulo, para dar voz ao seu primeiro papel oficial, como Papa Pio XII. O ator e locutor, também passou pela Rádio Piratininga e Rádio Tupi, ainda na capital paulista.

Quando surgiu a televisão no Brasil, em 1950, Turíbio fez parte de tramas na TV Paulista, TV Record, TV Cultura, TV Excelsior e TV Globo. Suas novelas de maior sucesso vieram após seu contrato com a Globo em 2007, ano em que o ator viveu um padre em O Profeta, esteve na pele do Arcebispo Dom Duarte, em Desejo Proibido, em 2008, interpretou Bába Ananda, no grande sucesso da emissora, Caminho das Índias, em 2009 e viveu o seu último papel na televisão em 2010, ainda na Globo, interpretando Ruriá Karuê, em Araguaia.