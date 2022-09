Ator mirim de Pantanal surge em cadeira de rodas após atropelamento

Gustavo Corasini, ator mirim de Pantanal, apareceu de cadeira de rodas no hospital após acidente

Publicado em 09/09/2022

Gustavo Corasini (12), o ator mirim de Pantanal que foi atropelado, apareceu nas redes sociais aprendendo a andar em uma cadeira de rodas nesta sexta-feira, 9.

Pelos Stories do Instagram, o menino mostrou o seu processo de recuperação; "Um dia de cada vez", diz a legenda da publicação.

Nas imagens, ele tenta se locomover sozinho na cadeira de rodas. Gustavo recebeu alta hospitalar no começo do mês após o acidente. O seu melhor amigo, Eduardo Souza, não sobreviveu a ocasião.

O menino foi internado com fraturas no braço, na perna e na bacia e precisou passar por cirurgias. Agora, ele já recebeu a autorização dos médicos para continuar com a recuperação em casa.

GUSTAVO CORASINI FAZ PROMESSA PARA A MÃE DE AMIGO MORTE APÓS ACIDENTE

Gustavo Corasini (12), que interpretou Tadeu na primeira fase de Pantanal, recebeu a visita da mãe do amigo Eduardo Souza no hospital em que está internado após acidente. O ator fez uma promessa emocionante para Márcia Delfino após a morte do amigo em um atropelamento.

O encontro foi relatado pela mãe do menino, Fernanda Corasini, nas redes sociais dele. "Ele está se recuperando bem, hoje recebeu a visita da Márcia, mãe do Eduardo. Foi um encontro muito emocionante para ambos. Ele disse que agora vai ser irmão do Vitor, Gustavo e Fernanda e que irá ajudar a cuidar deles", contou.

