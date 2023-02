Ator de Vai Na Fé estreia novo filme e celebra personagem da novela: 'Não desiste'

Aos 26 anos, Gabriel Contente vive o apaixonado Otávio em Vai Na Fé

Aos 26 anos, o ator Gabriel Contente vive um momento de ascenção em sua carreira. No ar em Vai Na Fé, novela das 19h da Globo, o artista ainda se prepara para estrear um novo filme e também conta com um musical no currículo. Hoje, ele interpreta Otávio no folhetim e defende seu personagem: "Otávio é o estereótipo de um Brasileiro! Não desiste nunca!".

Nascido na zona sul do Rio de Janeiro, o Tatá de Vai Na Fé é autor de peças teatrais e ator , formado pela Casa de Artes de Laranjeiras e em Artes Cênicas pela faculdade UniRio. Antes da televisão, ele começou a carreira nos palcos dos teatros e chegou até a atuar como modelo. Aos 16 anos, há 10 anos, já tinha escrito seu primeiro musical, intitulado Olavinho, Um Musical Não Biográfico.

Na trama de Rosane Svartman, ele vive o apaixonado Tatá. Estudante de direito, Otávio se interessa pela caloura Jennifer (Bella Costa), filha da protagonista Sol (Sheron Menezzes). Porém, para conquistar a jovem evangélica, que é bastante envolvida com a igreja, ele decide entrar no mundo da amada para conhecê-la melhor.

"Além de ver tudo que ele puder sobre cristianismo, para entender a cabeça dela, ele vai desde presentinhos inusitados até surpresas extravagantes! Convites para tudo que é lugar, serve de ombro amigo, serve de colo", conta ele, em conversa com a CARAS Brasil, do Hotel LSH. Fora da novela, ele vive um relacionamento apaixonado com Camila Paredes, cantora, compositora e dançarina.

Além da novela, ele irá estrear um longa metragem na Amazon, chamado Um Ano Inesquecível, em que ele irá interpretar Gregório. Hoje ele conta com mais de 178 mil seguidores em seu Instagram, e costuma compartilhar fotos de viagens, bastidores com os colegas de elenco e momentos românticos ao lado da amada.

