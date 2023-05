Ator de Supernatural faz apelo aos fãs para salvar série: ‘Trabalho a fazer’

Jensen Ackles, astro da série Supernatural, faz campanha para salvar série spin-off do sucesso sobrenatural

Parece que o tão aguardado spin-off de Supernatural (2005-2020), The Winchesters (2022-2023) não agradou muito o público e acabou sendo cancelado pela produtora The CW, depois de apenas uma mísera temporada. Porém, o astro da série que durou 15 anos no ar, o ator Jensen Ackles, que viveu Dean Winchester, não se contentou com a notícia da série na qual é produtor e resolveu fazer um apelo aos fãs para começar uma campanha, na tentativa de salvar a produção.

Segundo algumas fontes que falaram com o site Deadline, parece que a Warner Bros. Television, que é responsável pela produção do spin-off, vai oferecer a atração aos possíveis interessados em comandá-la. A atitude de Jensen de buscar apoio dos espectadores e fãs de Supernatural pode ajudar os criadores na árdua missão de ressuscitar a série.

“Parece que temos trabalho a fazer”, escreveu Jensen Ackles, em seu perfil oficial no Twitter, enquanto compartilhava uma notícia sobre o cancelamento de The Winchesters. Além disso, o ator postou um vídeo no qual o elenco da série se unia à campanha.

“A má notícia é que nossa série não irá retornar para a The CW em uma nova temporada, mas ainda há esperança de que ela continue no ar. Nós precisamos da ajuda de vocês [fãs] para fazer isso acontecer”, disse Jojo Fleiter, que vive Carlos Cervantez na produção. “Nós somos muito gratos pelo carinho e apoio de vocês”, continuou o ator Drake Rodger, que interpreta o protagonista John Winchester. “Agradecemos pela oportunidade de termos feito uma temporada de The Winchesters, mas gostaríamos de fazer muitas mais”, completou.

Nas redes sociais, a hashtag #SaveTheWinchesters até circulou pelo em alta, depois do início da campanha dos atores. Agora somente o tempo separa The Winchesters de qual será seu destino: o cancelamento oficial ou uma nova temporada.

The Winchesters é uma série que conta a história de John Winchester e Mary Campbell, que são pais dos tão adorados Dean e Sam Winchester. Na série principal, eles foram vividos por Jeffrey Dean Morgan e Samantha Smith, mas na nova série, como mostra os acontecimentos antes do nascimento dos irmãos, são vividos por Drake Rodger e Meg Donelly. O spin-off pode ser visto no Brasil através da HBO Max.