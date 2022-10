Ator de Poliana Moça, Théo Medon comenta os desafios da trama

Théo Medon, intérprete de Mário Antunes em Poliana Moça, ressalta evolução profissional

Théo Medon está vivendo um dos grandes momentos da carreira. Aos 12 anos, o ator interpreta Mário Antunes na novela Poliana Moça, do SBT.

Estreando em 2018 na trama, Théo avalia o seu crescimento profissional diante das telas. "O Mário deu asas a alguns lados meus adormecidos. Minha inspiração foi fazer tudo aquilo que eu gostaria, mas que não é da minha personalidade. Antes ele era um menino. Agora, o vemos assumir responsabilidades, e encarar desafios difíceis para um pré-adolescente", explica ele.

O ator revela que criar o personagem para a nova fase foi uma missão bastante desafiadora. "Minha maior dificuldade foi construir essa passagem de tempo de quase três anos. Seria fácil mostrar que ele só evoluiu, eu queria mostrar suas fraquezas e suas dificuldades também. Algumas vezes vimos o Mário muito imaturo ainda, e eu procurei mostrar para as crianças que isso é normal, porque cada um tem seu tempo".

Théo ainda comentou sobre as suas semelhanças com Mário. "Somos parecidos em algumas coisas, como a lealdade com os amigos e a união familiar. Mas o Mário é muito mais corajoso que eu. E admiro muito o poder de liderança dele, confesso que eu sou mais tímido para isso", diz.

Seguindo os mesmos passos do personagem gamer, Théo ainda confessa que é apaixonado por jogos. "Minha mãe sempre diz que a vida precisa ser vivida do lado de fora também, então, quem me acompanha, me vê jogando esportes de areia, indo ao teatro ou ao cinema com os amigos", conta.

