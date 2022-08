Ator de 'Pantanal' que foi atropelado passará por nova cirurgia: "Orem pelo nosso menino"

Gustavo Corasini, ator de 'Pantanal', foi hospitalizado após ser atropelado por uma vizinha no dia 23 de agosto

Gustavo Corasini (12) passará por uma nova cirurgia no punho nesta segunda-feira, 29. O ator, que interpretou Tadeu na primeira fase da novela 'Pantanal', da TV Globo, foi atropelado no último dia 23, em São Paulo.

A mãe do jovem, Fernanda Corasini, revelou que a família tinha esperanças de que ele recebesse alta hoje, no entanto, foram informados pelos médicos de que Gustavo precisaria continuar no hospital para ser operado.

"Hoje estávamos confiantes que iríamos para a nossa casa. Mas infelizmente não será possível. O Gustavo irá passar por outra cirurgia reparadora no punho que teve a fratura exposta", contou ela, que assumiu as redes sociais do filho.

Fernanda explicou que os médicos já haviam explicado que talvez houvesse a necessidade de refazer a cirurgia. "No dia da cirurgia como foi de emergência, fizeram o que foi possível naquele momento, e o doutor adiantou que talvez iria precisar refazer. Optamos por já fazer agora para não sofrer novamente depois. Orem pelo nosso menino", pediu.

Promessa emocionante

Gustavo Corasini recebeu a visita da mãe do amigo, Eduardo Souza, que faleceu após ser atropelado. O ator fez uma promessa emocionante para Márcia Delfino e a mãe do ator, Fernanda Corasini, fez um relato do encontro.

"Ele está se recuperando bem, hoje recebeu a visita da Márcia, mãe do Eduardo. Foi um encontro muito emocionante para ambos. Ele disse que agora vai ser irmão do Vitor, Gustavo e Fernanda e que irá ajudar a cuidar deles. Disse que vamos conseguir realizar o sonho do Eduardo, que era dar uma casa para a mãe. Falamos sobre isso há poucos dias", disse ela em um trecho da publicação.

