Ator de 'Cara e Coragem' se declara para Paolla Oliveira: "Estou muito apaixonado!"

Rodrigo Fagundes fez uma declaração inesperada para Paolla Oliveira nas redes sociais; veja

CARAS Digital Publicado em 16/11/2022, às 14h04

Na tade da última terça-feira, 15, Paolla Oliveira (40) foi surpreendida ao receber uma declaração inesperada do colega de gravação Rodrigo Fagundes (50).

Em seu perfil no Instagram, o ator de 'Cara e Coragem' publicou uma sequência de fotos em diversos momentos com a atriz, e rasgou elogios para a amiga em um longo texto escrito na legenda das postagem.

"Eu to muito apaixonado pela Paolla gente! Vai ter declaraçao de amor sim! Nao a conhecia e sabia que teria muitas cenas com ela. Deu medo! Ela é uma estrela, pensei: “sera que ela é chata? Ai meu Deus, vai me tratar bem?” Mas alguma coisa sempre me dizia que tava enganado", iníciou ele.

Na sequência, ele continuou: "E estava! Paolla é uma mulher das mais incríveis que já conheci! Agrega, ajuda TODO MUNDO, se importa, cuida, faz cada cena linda e tem um domínio do seu ofício e um amor pelo que faz como poucas! Falo pra ela : “você ta ferrada porque agora não te largo mais”, afirmou.

Por fim, Rodrigo disse: "Quanta alegria produzimos em dias e noites longas de trabalho intenso, com um time incrível e sempre incansáveis pra dar seu melhor! Pra mim o que conta na vida sao os encontros. Os de verdade. E Paolla é isso, é TODA de verdade. Te amo!".

Não demorou muito para fãs e colegas dos artistas reagirem nos comentários. "Que linda declaração, amigo!! É que maravilha que ela é isso tudo, é bom demais saber, pq adoro ela como artista! Mas o vídeo final é o melhoooor", afirmou a atriz Helga Nemeczyk. "Amo! disse tudo", comentou Vera Zimmermann.

Emocionada com a homenagem Paolla Oliveira respondeu. "Meu Deus emocionei… poxa! Sou apaixonada pelo meu trabalho e todos que compartilham desse amor. Os encontros é que valem p fazer tudo valer a pena. Amo vc encrenca!! viva os que são de verdade" , disse ela.

VEJA A DECLRAÇÃO QUE PAOLLA OLIVEIRA RECEBEU: