Ator da Globo sofreu ataque cardíaco e morreu durante novela

Sérgio Cardoso morreu na reta final de O Primeiro Amor, folhetim que foi sucesso na Globo

Há mais de 50 anos, em 1972, a novela das 19h O Primeiro Amor, de Walther Negrão, deixaria uma trágica marca nas tramas da Globo. Intérprete de Luciano Lima, protagonista do folhetim, o ator Sérgio Cardoso (1925-1972) morreu na reta final da história, faltando apenas 28 capítulos para o desfecho.

Aos 47 anos, o ator da Globo sofreu um ataque cardíaco e não resistiu . Na época, sua morte gerou grande comoção no país inteiro, e, segundo reportagens da época, mais de 15 mil pessoas foram ao enterro do artista, que aconteceu no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Querido por muitos fãs, ele já havia feito produções como O Anjo e o Vagabundo (1967), Paixão Proibida (1967), Pigmalião 70 (1970) e A Próxima Atração (1971).

Com a partida precoce do protagonista, o autor da novela da Globo precisou encontrar uma forma de substituí-lo e encaixar a mudança nos rumos da trama. A novela prestou uma homenagem à Cardoso e então escalou o ator, e amigo pessoal do antigo protagonista, Leonardo Villar (1923-2020) para dar continuidade a história.

Villar passou a interpretar o professor Luciano Lima no capítulo 200 da trama. Para a homenagem, o elenco foi reunido no Teatro Paulo Fênix e o ator Paulo José (1937-2021) leu um texto avisando sobre a substituição e relembrando a trajetória de Cardoso no teatro e na televisão. Já na novela da Globo, a troca de seu de maneira simples: A imagem do ator foi congelada após o professor sair de um cômodo, na volta, a cena já foi continuada por Villar.

MORTE DO ATOR DA GLOBO DEIXOU MISTÉRIO PARA O PÚBLICO

A morte de Cardoso ainda acabou se tornando uma das lendas mais conhecidas dos anos 1970. Na época, surgiu um boato de que o ator sofria de catalepsia, uma rara condição que faz com que os membros fiquem rígidos por horas, como se a pessoa estivesse morta, e, por isso, o artista teria sido enterrado vivo.

A lenda ainda dizia que a família teria pedido para que o corpo fosse exumado e, ao abrir o caixão, teriam se deparado com o corpo do ator virado de bruços, com arranhões pelo rosto. Os boatos sempre foram negados pelos familiares do ator.