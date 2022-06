Arthur Aguiar rebate rumores de que teria sido recusado pelo Multishow

Arthur Aguiar se pronuncia ao ver boatos sobre sua vida profissional: 'Cansado de ficar calado'

CARAS Digital Publicado em 23/06/2022, às 10h07

O ator e cantor Arthur Aguiar (33) rompeu o silêncio após ver um boato dizendo que ele teria sido recusado para apresentar o programa TVZ, do Multishow. O artista rebateu os rumores e agradeceu pelo canal ter se pronunciado sobre o assunto.

“Eu ia fica calado, mas estou cansado de ficar calado e ficarem inventando coisas ao meu respeito. Obrigado Multishow, por ter se posicionado e desmentido mais uma notícia mentirosa ao meu respeito”, disse ele nas redes sociais.

Por sua vez, o Multishow afirmou que tem uma boa relação com o ex-BBB. “O Multishow tem uma ótima relação com o Arthur Aguiar e seria um prazer tê-lo como apresentador do TVZ. No entanto, já existe uma grade de nomes definidos para o programa até o final do ano. O canal segue em conversas com o artista para oportunidades no futuro”, informaram.

Arthur Aguiar se pronunciou nas redes sociais: