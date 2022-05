Arthur Aguiar diz que ainda não recebeu o prêmio do BBB 22

Campeã do Big Brother Brasil, Arthur Aguiar abre o jogo ao ser questionado sobre o prêmio de R$ 1,5 milhão do reality show

CARAS Digital Publicado em 16/05/2022, às 12h29

O ator e cantor Arthur Aguiar (33) participou do programa Encontro com Fátima Bernardes na manhã desta segunda-feira, 16, e falou sobre o prêmio do BBB 22, da Globo. Ele foi o campeão da temporada, mas confessou que ainda não recebeu o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Na atração, o artista foi questionado por uma fã sobre o que pretende fazer com o dinheiro e ele esbanjou sinceridade em sua resposta.

“Como em nenhum momento eu imaginei que eu fosse ganhar, não seio que eu vou fazer ainda. É uma decisão que eu quero tomar em conjunto com minha família e minha esposa. Quero pensar com calma, ainda nem recebi esse dinheiro, não está comigo. Quero usar com sabedoria”, disse ele.

Em outro momento, Arthur falou sobre o seu lado jogador. “Eu acho que eu fui feliz na minha leitura do jogo. Então eu consegui ler o que estava acontecendo, seguir uma linha de raciocínio e fui do início ao fim naquela linha. Sendo coerente, transparente, verdadeiro. Em nenhum momento eu disse algo: 'ah, eu não vim aqui para jogar'. Eu sempre deixei muito claro que para mim era um jogo, não era um passeio para mim. Eu fui muito focado para jogar. Eu não sabia quanto tempo eu iria ficar”, declarou.

Por fim, o ex-BBB também comentou sobre os aprendizados do programa. “Eu estou em um processo de autoconhecimento, que eu já venho há algum tempo antes do BBB. Me aprofundando cada vez mais para me conhecer, para saber quem eu sou, o que eu gosto de fazer, o que não gosto, em qual momento eu me perdi na minha caminhada. Então, o Big Brother, eu encarei ele como uma passagem. Ali era uma passagem da minha história. Eu entendi que se eu conseguisse passar bem por aquele processo, eu ia conseguir fazer o que eu quisesse fazer depois. Não necessariamente eu tinha que ganhar o programa, eu tinha que passar bem. Eu enxergava o programa como uma oportunidade para eu realmente me aprofundar em mim, entender quem eu era e o que queria fazer”, declarou.

Vídeos da participação de Arthur Aguiar no 'Encontro':

Arthur sobre o prêmio: "Quero pensar com calma. Quero usar esse dinheiro com sabedoria." #Encontropic.twitter.com/R2gEleTNm7 — TV Globo 📺 (@tvglobo) May 16, 2022

Arthur Aguiar sobre o #BBB22: "O mais difícil foi me sentir sozinho." #Encontropic.twitter.com/vJVzlog88r — TV Globo 📺 (@tvglobo) May 16, 2022