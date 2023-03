Apresentadora Keila Lima choca web com magreza: “Não é normal”

Keila Lima, ex-apresentadora da RedeTV, preocupou os seguidores ao surgir com o corpo magro

Keila Lima (53) deixou a internet em alerta depois de aparentar uma magreza excessiva em algumas fotos publicadas em seu Instagram na última segunda-feira, 06. Em resposta, a apresentadora do 'Tudo de Bom pra Você', programa da Rede Gospel, rebateu os comentários depois de chocar os seguidores com o corpo mais magro que o comum.

Na publicação em questão, Keila apostou em um vestido branco de comprimento midi, que deixou os braços e pernas finos em evidência, além de surgir com os ossos saltados. Nos comentários, os fãs da apresentadora levantaram hipóteses para a magreza: “Será que é algum filtro para deixá-la assim?”, “Mexeram nessa foto dela”, “Você está doente?”, “Pode ser o diabetes?”, questionaram preocupados.

Keila, que já apresentou o 'Manhã Maior' na RedeTV, não hesitou e respondeu alguns comentários, acalmando os seguidores: “Ossinhos saudáveis, isso é o mais importante!”, disse sobre a magreza. “Graças a Deus, estou muito bem de saúde!”, rebateu uma crítica. Em todas as respostas, a apresentadora fez questão de agradecer a preocupação dos fãs: “Obrigada pelo carinho e cuidado comigo”, escreveu.

Apesar das críticas, alguns seguidores também defenderam: “A mulher é linda, o biotipo dela sempre foi magro, ninguém sabe o que ela está passando”, comentou uma fã. “Se você diz que está saudável, é o mais importante, agora se cuide e se blinde dos comentários maldosos”, disse outra. “Parem de julgar a Keila, desde o tempo que a conheço, ela sempre foi magrinha”, disse mais um.

Lembra dela? Keila Lima deixou a RedeTV em 2011

Ex-apresentadora do ‘Manhã Maior’, Keila Lima pegou os telespectadores de surpresa ao anunciar a sua saída da RedeTV em 2011 no programa que comandava ao lado de Daniela Albuquerque. Na época, a jornalista chegou a dar uma entrevista à Caras e revelou se manteve o contato com os colegas de bastidores.

“Não conversei mais com ela depois da minha saída. Não falei mais com quase ninguém. Preciso dar um tempo, né? Fiquei muito tempo lá e preciso me acostumar com a minha saída”, contou sobre a relação com Daniela e a equipe.