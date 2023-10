Apresentadora da Globo anuncia morte repentina na família: 'Nunca imaginava'

Apresentadora do Bom Dia RJ, Silvana Ramiro comove ao relatar a morte repentina de sua mãe: 'É tudo muito rápido'

Apresentadora do telejornal Bom Dia RJ, da Globo, Silvana Ramiro comoveu seus seguidores ao revelar o motivo do seu sumiço da TV. Ela contou que sua mãe faleceu há poucos dias. Por isso, ela está longe do trabalho para lidar com o luto.

Em um vídeo nas redes sociais, a jornalista contou que a mãe morreu de forma repentina, mas não deu mais detalhes. Então, ela aproveitou o momento para aconselhar seus fãs sobre a dor do luto.

“Há pouco mais de dez dias, a minha vida virava de ponta-cabeça com a partida repentina da minha mãe. Era algo que eu nunca imaginava que fosse acontecer, aos 72 anos: uma mulher ativa, saudável e, acima de tudo, serva do Senhor, uma mulher que se preocupava somente em agradar a Deus. E esse luto repentino tem me ensinado uma série de coisas, tem me ensinado a ressignificar um monte de coisas que eu dava valor e que, na verdade, não merecem tanto valor, tempo que eu me dedicava a certas coisas e que tudo passa”, disse ela.

E completou: “Esse vídeo, primeiro, foi para responder a uma série de perguntas, porque as pessoas perguntam: ‘Mas você sumiu?’. Mas o principal mesmo é para compartilhar algo que eu tenho aprendido e que esse luto tem me ensinado demais que é: fale eu te amo. Eu não tinha coragem de falar eu te amo para a minha mãe, porque eu sentia vergonha, porque eu também não ouvia dela, porque ela certamente também não ouvia dos pais dela”.

“Em vários momentos, eu tinha vontade de pegar o telefone e falar ‘eu te amo’, mas aquilo ficava preso, porque eu sentia vergonha. Então, não deixe de falar eu te amo, porque é tudo muito rápido. E o amor carrega muito a verdade, porque a verdade liberta. Então, se eu posso deixar uma mensagem, é que o luto não é fácil, é difícil, mas não deixe de falar eu te amo, porque pode ser a última vez que você vai falar. Obrigada pelo carinho”, finalizou.

Causa da morte de Christian Figueiredo

A morte do fisiculturista Christian Figueiredo comoveu nesta semana. Ele faleceu na segunda-feira, 16, aos 29 anos de idade. Agora, a viúva dele, Vivi Torres, revelou qual foi a causa da morte.

Ela contou que ele teve complicações em uma cirurgia para remover nódulos, que poderiam se tornar tumores. Em entrevista à Quem, ela revelou que ele sofreu hemorragia e parada cardíaca durante a cirurgia, o que o levou à óbito. “Infelizmente foi uma fatalidade”, disse ela.

Christian Figueiredo faleceu na segunda-feira, 16, e o enterro aconteceu na terça-feira, 17. Ele era conhecido por ser fisiculturista na categoria Open Bodybuilding do time Darkness. Em seu perfil oficial no Instagram, onde contava com mais de 100 mil seguidores, o atleta compartilhava detalhes de sua intensa rotina de treinos, alimentação e suplementação, além de suas conquistas em disputas nacionais e internacionais.