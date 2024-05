Apresentadora da Band não aguenta tragédia e chora ao vivo: 'Sem chão'

Emocionada com tragédia, apresentadora da Band, Adriana Araújo, chora ao vivo ao contar situação que viu pessoalmente ao ir para o Rio Grande do Sul

A apresentadora da Band, Adriana Araújo, não conseguiu segurar a emoção ao contar no jornal a situação que os gaúchos estão vivendo. De volta ao estúdio, após ter ido até o Rio Grande do Sul, a jornalista se mostrou abalada com o que viu pessoalmente no local.

Com a voz embargada e os olhos cheios de lágrimas, a comunicadora tentou compartilhar um pouco com os telespectadores como o povo está. Adriana Araújo comentou que nunca havia pensado que algo desse nível das enchentes atingiria o Brasil. Apesar de tanta tragédia, ela ressaltou a solidariedade do povo, contando alguns momentos que recebeu ajuda dos atingidos.

"Gente, é um povo sem chão, eu vi uma devastação que eu nunca imaginei ver no nosso país, mas eu também enxerguei um Brasil que abraça, as doações estão chegando, os flagelados são acolhidos e mesmo sofrendo tanto, os gaúchos também nos estenderam a mão, nos deram comida, o sinal da internet emprestado, nos conduziram nos caminhos mais difíceis pra que nosso trabalho pudesse ser feito", começou falando.

"Uma cena me marcou muito, eu vi um empresário, dentro de um bote, no meio da chuva, levando as pessoas de um lado pro outro, onde não havia mais ponte, essa é a riqueza que nós jamais podemos perder, a solidariedade temporal nenhum pode destruir, a todos os gaúchos, o meu coração com vocês", disse ela.

Assim como ela, o apresentador do SBT, Paulo Mathias, caiu no choro durante a cobertura das enchentes do Rio Grande do Sul. Após falar com os moradores do local, ele não aguentou e começou a derramar lágrimas.

Veja o vídeo de Adriana Araújo:

Globo esclarece problemas de segurança com William Bonner no RS

O apresentador William Bonner está no Rio Grande do Sul comandando o Jornal Nacional ao vivo e nos locais atingidos pelas enchentes históricas. Inovando na cobertura, o jornalista tem sido alvo de alguns ataques e a segurança foi questionada.

Nos últimos dias surgiram boatos de que ele estaria se "escondendo" ao surgir em uma cozinha de abrigo para dar as notícias. Diante dos questionamentos sobre o comunicador estar "fugindo" de ataques da população, a Globo se pronunciou ao portal Em Off.

“É completamente improcedente a informação sobre reclamações de William Bonner com relação às coberturas no Rio Grande do Sul, assim como não procedem que venhamos tendo problemas frequentes na segurança de nossos profissionais”, declarou a equipe, em nota. Leia mais aqui.