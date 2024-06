Apresentador do Balanço Geral encerra o contrato com a Record TV

O apresentador Eleandro Passaia, do Balanço Geral Manhã, encerrou o contrato com a Record TV e deve mudar de cidade

O apresentador Eleandro Passaia, que comandava o programa Balanço Geral Manhã, encerrou o contrato com a Record TV. A notícia foi confirmada pela emissora nesta terça-feira, 4, por meio de um comunicado à imprensa, no qual informaram que o contrato dele acaba no dia 15 de junho.

"A RECORD e o jornalista Eleandro Passaia decidiram, em comum acordo, não renovar o contrato, que será encerrado em 15 de junho de 2024. Passaia chegou à RECORD em setembro de 2021 para assumir o comando do Balanço Geral Manhã. Também se destacou na apresentação do Cidade Alerta – Edição de Sábado e esteve ainda em eventuais participações no Balanço Geral SP e Cidade Alerta, durante as folgas e férias de Reinaldo Gottino e Luiz Bacci, respectivamente. No Domingo Espetacular chegou a ancorar algumas reportagens. E, no R7.com, apresentou o PodPassaia, onde contava os bastidores das notícias e coberturas jornalísticas", informaram no comunicado.

E completaram: "A RECORD agradece toda a dedicação, profissionalismo e comprometimento de Eleandro Passaia nesses quase três anos de parceria com o Jornalismo da emissora e deseja sucesso em sua trajetória profissional".

Segundo o site Notícias da TV, Eleandro pediu demissão nesta terça-feira e quer se mudar para Curitiba. Ele deverá assumir um programa na Rede Massa, que é a afiliada do SBT no Paraná.

Comentarista da Record TV saiu de programa de TV em abril

O comentarista Percival de Souza deixou o programa Cidade Alerta após 21 anos de trabalho. A saída dele foi anunciada em abril de 2024 por meio de um comunicado de agradecimento da Record TV. A emissora informou que ele seguirá transmitindo o seu conhecimento de segurança pública nos projetos da Record nas plataformas digitais.

"A RECORD vem a público expressar o mais profundo agradecimento pelos 21 anos que Percival de Souza dedicou à emissora. Sua atuação como comentarista de segurança no “Cidade Alerta”, e em outras atrações, foi inestimável para nossa história e ajudou a construir a reputação do jornalismo de verdade do canal, pautado pela credibilidade e imparcialidade. Um dos mais reconhecidos e premiados jornalistas investigativos da imprensa brasileira, sempre foi reconhecido pela ética e comprometimento com a notícia. Ao longo de duas décadas, suas análises e críticas contribuíram significativamente para a compreensão dos telespectadores em incontáveis casos, não só policiais, mas em diversos assuntos de interesse da sociedade brasileira", escreveram.

E completaram: "Certos da importância para o jornalismo e o quanto seus conhecimentos são primordiais, Percival de Souza foi convidado para continuar a parceria analisando grandes casos através dos projetos multiplataforma, onde já atua, como o blog no R7.com, o podcast “Arquivo Vivo” e outras possibilidades que virão. Desejamos muito sucesso para a sequência dessa trajetória brilhante".