Apresentador da Globo é vítima de tentativa de assalto

Caio Maciel, repórter e apresentador da Globo, revelou que teve o vidro do carro quebrado em uma tentativa de assalto

CARAS Digital Publicado em 24/08/2022, às 15h14

O repórter esportivo Caio Maciel, que também é apresentador substituto no Globo Esporte, revelou que foi vítima de uma tentativa de assalto nesta quarta-feira, 24. Nos stories do Instagram, ele contou que um homem quebrou o vidro do seu carro no meio do trânsito e tentou levar seu celular, mas não conseguiu.

“Estava parado no trânsito, meu celular no apoio e um [homem] quebrou meu vidro para tentar roubar meu celular. Olha o que esse cara fez”, disse ele, que estava irritado com a situação, e completou: “Consegui segurar o braço dele, o cara saiu correndo com medo porque não conseguiu levar o celular”.

Logo depois, ele desabafou: “Estou assustado. Só estou fazendo esses vídeos para alertar a galera. Então, fiquem atentos, porque não tem salvação”. Algum tempo depois, o rapaz tranquilizou ao contar que já estava mais calmo. “Obrigado pelas mensagens, foi um susto. Estou bem, passou a raiva, passou tudo, agora é correr atrás”, declarou.

Caio Maciel mostra como seu carro ficou após ter o vidro quebrado:

