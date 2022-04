Após sucesso no 'The Masked Singer', Negra Li divulga capa de novo single

Após interpretar o Pavão no programa 'The Masked Singer', cantora Negra Li lançará um novo trabalho

CARAS Digital Publicado em 11/04/2022, às 16h09

A cantora Negra Li (42) foi a desmascarada deste final de semana no programa The Masked Singer Brasil, reality musical exibido na programação da TV Globo.

Na atração semanal, a artista interpretou a personagem Pavão, que se destacou por diversas vezes no palco por suas performances animadas e repletas de talento. "Eu amei ser o Pavão! Foi um desafio enorme, mas eu fazia as coreografias e me divertia. Eu tinha um respeito enorme pela fantasia, entrava no camarim, abraçava e falava: “Vamos lá, Pavão! Me ajuda aí, maravilhosa!”, disse a famosa para o Gshow.

Segunda Negra, foi um desafio participar do The Masked. "Foi muito legal! Eu assisti à primeira temporada e sempre achei que seria muito divertido estar ali cantando. Foi um super desafio. Você pode colocar a voz e dar vida ao personagem, que foi o mais difícil para mim".

"Foi muito bom. Vou levar para o resto da vida, a sensação de estar ali é única, ainda mais dentro da máscara, vendo tudo e ninguém vendo você. A máscara dá uma liberdade enorme", declarou ela que lançará um novo single nesta semana.

Novo single

Em sua rede social, Negra Li divulgou nesta segunda-feira, 11, a capa da música Era Uma Vez, Liliane, canção que sairá daqui a 3 dias. "Com vocês, a capa de Era Uma Vez Liliane. 3 dias", postou a artista no Instagram.

Confira a capa do próximo single da Negra Li!