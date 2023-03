Após ser acusado de roubo e agressão, ex-noivo de Bia Miranda se pronuncia

Bia Miranda admitiu término de noivado após ser flagrada beijando outra pessoa em uma festa

Após a campeã da Fazenda, Bia Miranda, ter revelado que terminou seu relacionamento com o noivo Gabriel Diego por roubo e quase agressão, ele também se pronunciou.

No depoimento de Bia, ela contou que ele tirou dinheiro dela do banco e roubou seu carro, além de quase agredi-la. Na nota de sua assessoria de imprensa, também é citado que ele agrediu uma das funcionárias da influenciadora.

"Não roubei carro de ninguém. Estou aqui no carro dela, vim pra São Paulo com o carro dela e vim só pra vê-la. Quem vai na cabeça dos outros é piolho e ela foi na cabeça dos outros. Ela terminou comigo, show, então vou fazer o seguinte: 'já que você está terminando, vou embora. Vou pegar o carro, vou embora, deixar o carro na sua casa, vou pegar minhas roupas e vou embora'", afirmou Gabriel em suas redes sociais.

"E outra, dinheiro muito menos eu roubei dela. Viemos com o dinheiro que estava no meu cartão (que era dela), mas eu não mexi no dinheiro dela. Ele [Douglas, o amigo] acessou a minha conta e ela tirou o único dinheiro pra gente botar gasolina no carro. A gente fez um trato de R$ 1 mil pra ele vir, porque ele é habilitado e eu não sou. Aí ela acessou minha conta, ia tirar todo o dinheiro e deixar a gente aqui sem nada. Sendo que eu tinha que pagar ele, que veio dirigindo", explicou o ex-noivo.

"Eu não quero nada dela. O dinheiro dela que se exploda, que se exploda com ela pra lá. Eu não quero carro nem nada. Já tenho um carro velhinho. Só quero tirar minhas coisas e levar pra minha casa", desabafou.

Veja nota da assessoria de imprensa de Bia Miranda: