Após se recuperar do Covid-19, Ana Furtado volta para o ensaio da Dança dos Famosos

A apresentadora Ana Furtado celebrou a sua volta para o quadro após isolamento social

CARAS Digital Publicado em 18/05/2022, às 14h22

Ana Furtado (48) está de volta a Dança dos Famosos!

Recuperada do Covid-19, a apresentadora do É de Casa celebrou o primeiro ensaio do quadro do Domingão com Huck.

Em um vídeo, ela surgiu toda animada rodopiando pela sala de ensaio.

"Terçou com T de TÔ 100% PRONTA pra mais ensaio!!! Bora dançar? Qual será o ritmo?", escreveu a esposa de Boninho (60) na legenda da publicação.

Os fãs de Ana não deixaram de comemorar. "Amooo!!! Você voltouuu!!!", "Vai lá e arrasa", "Faça o favor de levantar esse troféu! Aqui na torcida", "Tenho certeza que você vai arrasar", declararam.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE ANA FURTADO