Após se despedir do 'Encontro', Fátima Bernardes agradece surpresa da equipe: "Foi demais"

Após comandar o programa 'Encontro' pela última vez, Fátima Bernardes agradeceu a surpresa que recebeu da equipe

CARAS Digital Publicado em 01/07/2022, às 21h32 - Atualizado às 21h32

Após 10 anos, Fátima Bernardes(59) comandou o Encontro, da TV Globo, pela última vez nesta sexta-feira, 1.

Na atração, a apresentadora recebeu uma surpresa especial de sua equipe e também dos convidados presentes, que se reuniram para aplaudi-lá quando o programa começou.

Feliz com todas as mensagens de carinho que recebeu ao longo do dia, Fátima compartilhou um trecho do programa em seu perfil no Instagram e fez um agradecimento.

"Que dia lindo! Estou impactada até agora com o amor dessa equipe. Acho que só amanhã vou conseguir postar as fotos lindas que fiz. Por hoje, deixo esse vídeo lindo da surpresa que minha equipe preparou", começou a jornalista.

Fátima também agradeceu os convidados. "Obrigada do fundo da minha alma e do meu coração. @ferrugem cantando "o Show Tem Que Continuar" foi demais. E todo o meu carinho também pro Tony Ramos e pra @alexandrarichteroficial. #equipeencontrocomfatimabernardes amo vocês", completou ela.

Confira a publicação de Fátima Bernardes: